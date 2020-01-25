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Bhima-Koregaon Case: Rahul hits out at PM Modi, Shah over case given to NIA | OneIndia News

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Bhima-Koregaon Case: Rahul hits out at PM Modi, Shah over case given to NIA | OneIndia News

Bhima-Koregaon Case: Rahul hits out at PM Modi, Shah over case given to NIA | OneIndia News

RAHUL HITS OUT AT MODI, SHAH OVER KOREGAON-BHIMA CASE GIVEN TO NIA, OMAR ABDULLAH'S PICTURE SURFACES, BEARDED LOOK BEYONd RECOGNITION,IN A FIRST, KERALA OPPOSITION LEADER WANTS GOVERNOR RECALLED OVER CAA NIRBHAYA CASE: CONVICT MUKESH SINGH MOVES SC,EC SLAPS 48-HOUR CAMPAIGN BAN ON BJP’S KAPIL MISHRA, EC ISSUES NOTICE TO BJP'S TAJINDER PAL SINGH BAGGA, SHIV SENA: MUSLIM INFILTRATORS FROM PAK & BANGLADESH MUST BE THROWN OUT, KAPIL MISHRA FACES EC BAN OVER COMMUNAL TWEET, Health Minister Harch Vardhan discusses Coronavirus threat with PM Modi, 11 Indians kept under observation for deadly virus and more news
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Soumya51747008

Soumya RT @OpIndia_com: Rahul Gandhi hails Bhima Koregaon violence as resistance after the case was transferred to NIA https://t.co/bwKJpe7I4i 16 seconds ago

Rahul__Bose

Rahul Bose RT @anuragkashyap72: NIA takes over wherever the government has a deep, dark and ugly secret and allegedly very much complicit .. https://… 17 minutes ago

ikushalTomar

हर_हर_महादेव🙏💪🦁🕉️🚩🇮🇳 RT @bidhyarthi2007: "Government's NIA Stooges...": Rahul Gandhi Jabs "MOSH" On Koregaon-Bhima Case - NDTV https://t.co/r5tQpwLc8n Arey @Rah… 29 minutes ago

abubakr_ilyas

ABUBAKR ILYAS "Centre Fears...": Sharad Pawar On NIA Taking Koregaon-Bhima Case https://t.co/irmVOqUnio via @ndtv 31 minutes ago

bidhyarthi2007

Bidhyarthi Laik "Government's NIA Stooges...": Rahul Gandhi Jabs "MOSH" On Koregaon-Bhima Case - NDTV https://t.co/r5tQpwLc8n Arey… https://t.co/EbRc9vui62 35 minutes ago

tanmaymalik555

तANMAY मALiK™ RT @ndtv: "Centre fears...": Sharad Pawar on NIA taking Koregaon-Bhima case. https://t.co/ReygsztgTK #BhimaKoregaon https://t.co/twPrD06kxk 50 minutes ago


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