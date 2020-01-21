After Kerala, Punjab and Rajasthan now West Bengal govt to bring anti-CAA resolution in assembly
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After Kerala, Punjab and Rajasthan now West Bengal govt to bring anti-CAA resolution in assembly
WEST BENGAL ASSEMBLY TO TABLE ANTI-CAA RESOLUTION TODAY, SHASHI THAROOR ATTACKS CENTRE OVER CITIZENSHIP LAW, DELHI POLLS 2020: AMIT SHAH CORNERS OPPOSITION OVER SHAHEEN BAGH PROTEST, SHARJEEL IMAM'S MOTHER: POLICE THREATENING & HARASSING FAMILY, CONG HITS OUT AT MODI GOVT OVER PADMA SHRI HONOUR TO ADNAN SAMI, SUSPECTED CASE OF CORONAVIRUS HAS BEEN REPORTED IN RAJASTHAN AND OTHER NEWS
AFTER KERALA & PUNJAB NOW WEST BENGAL TO PASS RESOLUTION AGAINST CAA, AMIT SHAH FIRMLY SAYS, CAA WON'T BE WITHDRAWN, AFTER AKALIS, DUSHYANT CHAUTALA'S JJP SAYS NO TO BJP'S DELHI POLL OFFER, BHIM ARMY..