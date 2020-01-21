Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

After Kerala, Punjab and Rajasthan now West Bengal govt to bring anti-CAA resolution in assembly

Video Credit: Oneindia - Duration: 03:01s - Published < > Embed
After Kerala, Punjab and Rajasthan now West Bengal govt to bring anti-CAA resolution in assembly

After Kerala, Punjab and Rajasthan now West Bengal govt to bring anti-CAA resolution in assembly

WEST BENGAL ASSEMBLY TO TABLE ANTI-CAA RESOLUTION TODAY, SHASHI THAROOR ATTACKS CENTRE OVER CITIZENSHIP LAW, DELHI POLLS 2020: AMIT SHAH CORNERS OPPOSITION OVER SHAHEEN BAGH PROTEST, SHARJEEL IMAM'S MOTHER: POLICE THREATENING & HARASSING FAMILY, CONG HITS OUT AT MODI GOVT OVER PADMA SHRI HONOUR TO ADNAN SAMI, SUSPECTED CASE OF CORONAVIRUS HAS BEEN REPORTED IN RAJASTHAN AND OTHER NEWS
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Recent related news from verified sources

After Kerala, Punjab and Rajasthan, West Bengal to bring resolution against CAA today

According to reports, the resolution will be brought in a special assembly session at 2 pm today.
Zee News - Published Also reported by •DNA


Mamata Banerjee govt to bring anti-CAA resolution in state assembly on January 27

A special session of the West Bengal assembly will be convened on January 27 during which the...
Zee News - Published Also reported by •DNA



You Might Like


Tweets about this

Sameeralarab86

Sameer al arab RT @reshma_alam9: WESTBENGAL set to pass anti-CAA resolution in West Bengal Assembly today; after Kerala, Punjab, Rajasthan, becomes 4th st… 10 seconds ago

Oneindia

OneIndia NEWS AT NOON | After Kerala, Punjab and Rajasthan now West Bengal govt to bring anti-CAA resolution in assembly https://t.co/9oQxRTdnTE 13 minutes ago

reshma_alam9

Reshma Alam WESTBENGAL set to pass anti-CAA resolution in West Bengal Assembly today; after Kerala, Punjab, Rajasthan, becomes… https://t.co/gunl681lGV 26 minutes ago

shiningindnews

Shining India News After Kerala, Punjab and Rajasthan, West Bengal to bring resolution against CAA today. https://t.co/vooeeTUmuV https://t.co/z2fyXpQdby 29 minutes ago

Jhon_TMC

Jhon Roy RT @TMC_Again: Trinamool Congress in #WestBengal is all set to bring a resolution against the #CAA in the West Bengal Legislative Assembly… 59 minutes ago

livenow24x7

LIVE NOW 24X7 TMC set to pass anti-CAA resolution in West Bengal Assembly today; after Kerala, Punjab, Rajasthan, becomes 4th sta… https://t.co/0SwFC4vmiz 1 hour ago

Shafiakhtar86

Shafi Akhtar RT @firstpost: The ruling #TrinamoolCongress in #WestBengal is all set to bring a resolution against the #CitizenshipAmendmentAct in the We… 2 hours ago

NewsWestBengal

West Bengal News TMC set to pass anti-CAA resolution in West Bengal Assembly today; after Kerala, Punjab, Rajasthan,... - Firstpost… https://t.co/NpcHJdy7RD 2 hours ago


Recent related videos from verified sources

Delhi polls 2020: After waiting for over 6 hours, Arvind Kejriwal files nomination | Oneindia News [Video]Delhi polls 2020: After waiting for over 6 hours, Arvind Kejriwal files nomination | Oneindia News

DELHI POLICE ISSUES TRAFFIC ADVISORY FOR REPUBLIC DAY REHEARSAL , AFTER WAITING OVER 6 HOURS, ARVIND KEJRIWAL FILES NOMINATION, AFTER KERALA & PUNJAB NOW WEST BENGAL TO PASS RESOLUTION AGAINST CAA,..

Credit: Oneindia     Duration: 03:17Published

After Kerala & Punjab now West Bengal govt to bring resolution against CAA in Bengal assembly [Video]After Kerala & Punjab now West Bengal govt to bring resolution against CAA in Bengal assembly

AFTER KERALA & PUNJAB NOW WEST BENGAL TO PASS RESOLUTION AGAINST CAA, AMIT SHAH FIRMLY SAYS, CAA WON'T BE WITHDRAWN, AFTER AKALIS, DUSHYANT CHAUTALA'S JJP SAYS NO TO BJP'S DELHI POLL OFFER, BHIM ARMY..

Credit: Oneindia     Duration: 03:48Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.