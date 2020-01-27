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Lakers Fans Gather at Staples Center to Pay Tribute to Kobe Bryant

Video Credit: KTLA - Duration: 01:38s - Published < > Embed
Lakers Fans Gather at Staples Center to Pay Tribute to Kobe Bryant

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Los Angeles Mayor Eric Garcetti requested all city flags to be lowered to half-staff on Monday as locals continue to mourn Kobe Bryant.
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Lakers Fans Gather at Staples Center to Pay Tribute to Kobe Bryant

JERSEYS FOR LAKER FANS THEYJERSEYS FOR LAKER FANS THEYTELL ME THIS IS WHERE THEY CANTELL ME THIS IS WHERE THEY CANALL GATHER AND THE FAMILY.ALL GATHER AND THE FAMILY.IT'S AN OUTPOURING OF LOVE ANDIT'S AN OUTPOURING OF LOVE ANDIT'S AN OUTPOURING OF LOVE ANDSUPPORT FOR THE LEGENDARYSUPPORT FOR THE LEGENDARYSUPPORT FOR THE LEGENDARYLAKER HE WAS AN AMAZING MAN ISLAKER HE WAS AN AMAZING MAN ISAN AMAZING HUMAN ACTIVITY ANDAN AMAZING HUMAN ACTIVITY ANDFANS STILL COMING TO GRIPSAN AMAZING HUMAN ACTIVITY ANDFANS STILL COMING TO GRIPSWITH THE NEWS HARD TO WRAP MYFANS STILL COMING TO GRIPSWITH THE NEWS HARD TO WRAP MYWITH THE NEWS HARD TO WRAP MYWITH THE NEWS HARD TO WRAP MYMIND AROUND IT I'VE BEEN HEREMIND AROUND IT I'VE BEEN HEREFOR HOURS.FOR HOURS.



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