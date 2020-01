N.Y. Comedy Club Cancels Ari Shaffir Performance After Threats | THR News

NewYorker-928๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Comedy club cancels Ari Shaffir after threats over Kobe Bryant joke https://t.co/U9mbQ8n0Qs 2 hours ago

ab-original man RT @nypost: New York Comedy Club cancels Ari Shaffir act after threats over Kobe Bryant joke https://t.co/l9w27WQJCf https://t.co/fRxfkgZx7V 3 hours ago

Jessica W. RT @PageSix: New York Comedy Club cancelled Ari Shaffir's act after threats over Kobe Bryant joke https://t.co/GaMHyVUDMm https://t.co/Lxufโ€ฆ 4 hours ago

Page Six New York Comedy Club cancelled Ari Shaffir's act after threats over Kobe Bryant joke https://t.co/GaMHyVUDMm https://t.co/LxufaIyyfK 4 hours ago

Billie P. RT @AStarkLook: New York Comedy Club cancels Ari Shaffir act after threats over Kobe Bryant joke https://t.co/N6GW6Vyp7s via @pagesix 6 hours ago

๐‘ฎ๐’“๐’–๐’Ž๐’‘๐’š ๐‘ฎ๐’†๐’๐’† โ†™๏ธ (๐‘พ๐’‚๐’๐’ ๐’ ๐‘บ๐’•๐’‚๐’“๐’Œ) New York Comedy Club cancels Ari Shaffir act after threats over Kobe Bryant joke https://t.co/N6GW6Vyp7s via @pagesix 6 hours ago

Danny Iโ€™ll admit, Ari Shaffirโ€™s Kobe remarks pissed me off, but he shouldnโ€™t get canceled over a gag heโ€™s done for years,โ€ฆ https://t.co/FmEUku0wD9 6 hours ago