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You may be able to get your taxes prepared for free at these locations

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State leaders have declared Friday National Earned Income Tax Credit Awareness Day.
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You may be able to get your taxes prepared for free at these locations

TAX CREDIT AWARENESS DAY.ACCORDING TO STATE LEADERS...MORE THAN 10━ THOUSANDLO━T━ MODERATE INCOMEWORKERS AND FAMILIES NEED TOCLAIM THE EARNED INCOME TAXCREDIT AND ACCESS FREE TAXPREPARATION SERVICES━ BUT DONOT.

SO TO HELP... THE CASHCAMPAIGN OF MARYLAND ISOFFERING A FREE TAX SERVICE.STATE AND LOCAL OFFICIALS━ALONG WITH THE ━━S━ KICKEDOFF THE CAMPAIGN TODAY.

THOSEWHO MADE LESS THAN 5━THOUSAND DOLLARS LAST YEAR MAYBE ELIGIBLE TO HAVE THEIRTAXES PREPARED AND ━ FILEDFOR FREE!

THERE ARE A NUMBEROF SITES OFFERING THE SERVICEAROUND THE STATE.

12 SITES AREIN BALTIMORE CITY... TWO INBALTIMORE... AND HOWARDCOUNTIES.

FOR A FULL LIST OFLOCATIONS AND INFORMATION ONSCHEDULING AN APPOINTMENT━VISIT OUR WEBSITE WMAR 2 NEWS




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Gabriel62891132

Gabriella C. @ewarren Sorry not impressed with what you have to say. I am very afraid you will tax the middle class so much we w… https://t.co/ucUI3JJFeq 3 hours ago

heyabigailrenee

Abby Can confirm how NOT free TT is. Turbo Tax charges $40 to file your STATE taxes, charges a $40 processing fee, and a… https://t.co/HsLECV2inw 4 hours ago

88reader88

Jarz @ScottPresler @realDonaldTrump Taxes are not robbing your pockets. It is enabling us to have good roads, military,… https://t.co/r0hi7bdRMx 5 hours ago

mookietwofus

Mookie Foofus 🚫🥩 RT @PepsisNotOk: @soledadobrien Bernie’s gonna raise your taxes and you won’t be able to stop him 5 hours ago

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WMAR-2 News You may be able to get your taxes prepared for free at these locations https://t.co/iIQ6mAx4fO 6 hours ago

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