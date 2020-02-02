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Local delivery businesses prepare for the Super Bowl rush

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:07s - Published < > Embed
Local delivery businesses prepare for the Super Bowl rush

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For Glass Nickel Pizza Company, the Super Bowl means an uptick in sales, mainly delivery sales.
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Local delivery businesses prepare for the Super Bowl rush

FOR THE SUPERBOWLWITH THE CHIEFS AND49ERS.ITS A DAY WHEREMANY ARE GETTINGTOGETHER TOCELEBRATE.BUT IT ALSO IS ATOUGH ONE FORDELIVERY WORKERSWHO BRING FOOD TOVARIOUS HOMES.N-B-C 26'S JULIANAFALK IS LIVE WITH USTONIGHT ..

TALK WITHDELIVRY WORKERSABOUT THE TOUGHDAY.WHEN IT COMES TOTHE SUPERBOWL, THEOWNER HERE ATGLASS NICKEL PIZZACOMPANY SAYS THEYDON'T SEE TOO MANYPEOPLE COMING INTOTHE RESTAURANT BUTTHEY STILL EXPECTTO SE AT LEAST A 30PERCENT INCREASEIN SALES... MOSTLYDELIVERIES.TO PREPARE FOR THERUSH, THEY HAVEEXTRA STAFF ANDSTARTED MAKINGEXTRA BATCHES OFDOUGH THISMORNING.

THEOWNER SAID THEYHAD A LOT OFSCHEDULEDDELIVERIES FROM 4TO 6 AND EXPECTEDMORE TO COME IN.HE ALSO SAID ITSGREAT TO BE ABLE TOBE A PART OFSOMEONESSUPERBOWL SUNDAY."It's exciting actuallyeverybody..

Nobody isever sad when the pizzaguy shows up you knowit's delightful to be a partof that."HE SAYS THEYEXPECT TO MAKE ATLEAST 500 PIZZASTODAY SO ITS A GOODTHING THEY MADE ALLTHAT DOUGH THISMORNING.

LIVE INGREEN BAY JULIANAFALK NBC26THANKS JULIANA..




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