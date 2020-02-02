National Anthem performed at Chiefs' Super Bowl rally

KANSAS CITY!LADIES AND GENTLEMEN, WITH OURNATIONAL ANTHEM, PLEASE WELCOMEONE OF OUR OWN FROM THE CHIEFSKINGDOM, MISS SIMONE SPARKS.OH, SAY CAN YOU SEE BY THEDAWN'S EARLY LIGHT, WHAT SOPROUDLY WE HAILED AT THETWILIGHT'S LAST GLEAMING?WHOSE BROAD STRIPES AND BRIGHTSTARS THRU THE PERILOUS FIGHT,O'ER THE RAMPARTS WE WATCHEDWERE SO GALLANTLY STREAMING?AND THE ROCKET'S RED GLARE, THEBOMBS BURSTING IN AIR, GAVEPROOF THROUGH THE NIGHT THAT OFLAG WAS STILL THERE.OH, SAY DOES THAT STAR-SPANGLEDBANNER YET WAVE, O'ER THE LANDOF THE FREE AND THE HOME OF THEBRAVE?