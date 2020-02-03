Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Police: 4 People, Including 2 Children, Found Dead In Salem County

Police: 4 People, Including 2 Children, Found Dead In Salem County

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:49s - Published < > Embed
Police: 4 People, Including 2 Children, Found Dead In Salem CountyKimberly Davis reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Police: 4 People, Including 2 Children, Found Dead In Salem County

ACQUITTED ON BOTHIMPEACHMENT CHARGES AND ENDINGMONTHS EVERY BITTER PARTISANBATTLES.BUT FIRST, BREAKING NEWS.HORRIFIC DISCOVERY IN SOUTHJERSEY.FOUR PEOPLE INCLUDING TWOCHILDREN ARE FOUND DEAD A THEAT TWO SEPARATE SCENES.THIS IS "EYEWITNESS NEWS" AT6:00 NOW STREAMING ON CBSNPHILLY.GOOD EVENING, I'M UKEEWASHINGTON.I AM'S JESSICA KARTALIJA.BREAKING NEWS OUT OF SALEMCOUNTY FIRST BODY FOUND IN THEWOODS OFF SPORTS MAN ROADCARNEY'S POINT OTHER THREEBODIES FOUND INSIDE AFTERAPARTMENT ON HELMS COVE LANEIN PENNSGROVE.THAT'S WHERE "EYEWITNESSNEWS" REPORTER KIMBERLY DAVISJOINS WITH US OUR BREAKINGDEVELOPMENTS, KIMBERLY?Reporter: UKEE, JESS, WHILEIT IS A VERY SOME BORE SCENEHERE IN PENNSGROVE, NEWJERSEY, PEOPLE WHO ENOUGH THISAPARTMENT COMPLEX TELL ME THEVICTIM WAS FROM THE DOMINICANREPUBLIC AND SHE AND HER TWOYOUNG CHILDREN WERE VERY LOVEDWITHIN THIS COMMUNITY.LET'S SHOW YOU WHAT THE SCENELOOKED LIKE LITTLE EARLIERTODAY FROM CHOPPER THREE INTHE SKY.POLICE TELL US, A PASSERBYSPOTTED WHAT SEEMED TO BE ADEAD BODY IN THE WOODS OFF OFSPORTS MAN ROAD IN CARNEY'SPOINT THIS MORNING.THAT'S WHEN HE DIALED 911.CARNEY'S POINT POLICE ARRIVEDON SCENE.AND BELIEVE THE MAN DIED AS ARESULT AFTER SUICIDE.CARNEY'S POINT POLICEDETERMINED THAT THE MAN LIVEDIN PENNSGROVE AND OFFICERSCONTACTED THE POLICEDEPARTMENT TO DO A WELLNESSCHECK AT HIS RESIDENCE.WE ARE TOLD WHEN PENNSGROVEPOLICE SHOWED UP TO HISADDRESS, THEY FOUND A WOMANAND TWO SMALL CHILDREN DEADINSIDE THAT APARTMENT.NOW, BACK HERE LIVE, YOU CANSEE, THE APARTMENT IS STILLROPED OFF IN YELLOW POLICETAPE.AND A CLOSE FAMILY FRIEND OFTHE VICTIM TELLS ME SHE WAS INTHE PROCESS OF WORKING ON ARESTRAINING ORDER AGAINST THEMAN WHO WAS FOUNDED DEAD INTHE WOODS.THAT'S THE VERY LATEST FROMPENNSGROVE, SALEM COUNTY, NEW



Recent related news from verified sources

Four dead, including two small children, in Salem County

Police found a woman and two small children dead inside a home in Penns Grove after discovering a man...
Delawareonline - Published


You Might Like


Tweets about this

HermelaBrook

Hermela Brook @toffike @Tseday Two people died 7 suspects are arrested and one is on the run Police was given order to raid ho… https://t.co/NkPLFBUuwu 11 minutes ago

realheine

Civil War Will Be Lit AF RT @NoLongerIgnored: ⏰ "police have arrested 18 people, including a mayor, social workers & psychologists for allegedly 'brainwashing' chi… 21 minutes ago

mjking120

Matt King @AuschwitzMuseum watching a bbc documentary on Netflix and never knew police in France and the Guernsey islands rou… https://t.co/EKTvN5vgDg 7 hours ago


Recent related videos from verified sources

Police: Man, Woman Dead In Apparent Murder-Suicide In Hays [Video]Police: Man, Woman Dead In Apparent Murder-Suicide In Hays

Police say two people have died in an overnight SWAT situation in the city's Hays neighborhood; KDKA's Chris Hoffman reports.

Credit: KDKA CBS 2 Pittsburgh     Duration: 01:53Published

Police: 2 People Dead In Hays SWAT Situation [Video]Police: 2 People Dead In Hays SWAT Situation

Police say two people have died in an overnight SWAT situation in the city's Hays neighborhood; KDKA's Chris Hoffman reports.

Credit: KDKA CBS 2 Pittsburgh     Duration: 02:32Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.