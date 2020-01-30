Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > CSUB Police searching for man who sexually assaulted student

CSUB Police searching for man who sexually assaulted student

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:08s - Published < > Embed
CSUB Police searching for man who sexually assaulted student

CSUB Police searching for man who sexually assaulted student

California State University, Bakersfield is searching for a suspect CSUB Police said assaulted a female student Wednesday.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

CSUB Police searching for man who sexually assaulted student

UNIVERSITY, BAKERSFIELD...AUTHORITIES WARNING STUDENTS TOBE SAFE AND ASKINGFOR THE PUBLIC'S HELP INLOCATING A SUSPECT WHO THEY SAYAASSAULTED A STUDENT ONCAMPUS...ACCORDING TO UNIVERSITY POLICE-- AT ABOUT 3:30 P.M.TODAY, A FEMALE C-S-U-B STUDENTMET A MAN, A NON- C-S-U-BSTUDENT,AT STUDENT HOUSING EAST.POLICE SAY THE STUDENT MET ANDCOMMUNICATED WITH THESUSPECT THROUGH THE DATING APPTINDER.THE MAN WAS TOLD TO WAIT IN ACOMMON AREA OF STUDENTHOUSING EAST WHILE THE FEMALESTUDENT WENT TO HERROOM.INSTEAD, OFFICIALS SAY HEFOLLOWED HER INTO HER ROOMAND SEXUALLY ASSAULTED HER.THE FEMALE STUDENT RESISTED, ANDTHE SUSPECTTOOK OFF.

THE SUSPECT WAS LASTSEEN LEAVING THECAMPUS ON A BLACK HARLEYDAVIDSON MOTORCYCLEHEADING EAST BOUND ON KROLL WAY.ON THE DATING APP TINDER -- THESUSPECT HAS A FIRST NAME OFBRAD.HE IS DESCRIBED AS A WHITE MALE,EARLY 30S, ABOUT FIVE-FOOT-EIGHTINCHES TALL, WEIGHING ABOUT 150POUNDS, WITH MULTIPLETATTOOS ALL OVER HIS BODY ANDFACE, INCLUDINGDOLLAR SIGN TATTOOS ON HIS EYELIDS.ANYONE WITH INFORMATION IS ASKEDTO CALL UNIVERISTYPOLICE AT 6-5-4--26--77.MEANWHILE -- AN AIRPLANE SKIDSOFF THE RUNWAY IN




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Man brandishes gun near Delhi's Jamia Millia Islamia University, detained [Video]Man brandishes gun near Delhi's Jamia Millia Islamia University, detained

Man brandished gun near Jamia Millia Islamia University in Delhi. The accused reportedly shot a student who was taking part in anti-CAA protest. Anti-CAA protests are on in several parts of the city...

Credit: HT Digital Content     Duration: 00:57Published

Jamia protest march: 1 student injured as man opens fire, caught | Oneindia News [Video]Jamia protest march: 1 student injured as man opens fire, caught | Oneindia News

MAN OPENS FIRE AT ANTI-CAA MARCH BY JAMIA STUDENT, RAHUL: PM MODI BELIEVES IN THE SAME IDEOLOGY AS GANDHI'S KILLER GODSE, KEJRIWAL: I'M NOT A TERRORIST but WORKED FOR DELHI AS THEIR SON, NIRBHAYA..

Credit: Oneindia     Duration: 04:05Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.