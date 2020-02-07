SC to hear plea against Shaheen Bagh protest after Delhi polls | Oneindia News
THE SUPREME COURT WHILE HEARING THE PLEAS ON SHAHEEN BAGH PROTEST TODAY HAS ESTABLISHED THAT IT DOESN'T WANT TO INFLUENCE DELHI POLLS ANY FURTHER, ADJOURNING THE PLEA FILED BY THE BJP MLA SEEKING TO REMOVE HUNDREDS OF PROTESTERS THAT HAVE BEEN CAMPING AT SHAHEEN BAGH SINCE OVER A MONTH LEADING TO CLOSURE OF THE KALINDI KUNJ-SHAHEEN BAGH STRETCH CAUSING INCONVINIENCE TO THE COMMUTERS.
WHEN THE PETITIONER ARGUED THAT THE POSTPONEMENT MEANT THE CASE WOULD NOT BE HEARD TILL AFTER THE ELECTION, JUSTICE SK KAUL HUMOROUSLY REPLIED, CAT IS OUT OF THE BAG... THAT IS THE EXACT REASON WE ARE ADJOURNING.