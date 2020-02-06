Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Former Philadelphia Police Sergeant Released After Spending more Than 4 Years In Jail

Former Philadelphia Police Sergeant Released After Spending more Than 4 Years In Jail

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:34s - Published < > Embed
Former Philadelphia Police Sergeant Released After Spending more Than 4 Years In JailFrancis Rawls was arrested in September 2015.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Former Philadelphia Police Sergeant Released After Spending more Than 4 Years In Jail

FRIENDSHIP STREET.THE CAR HIT OTHER VEHICLESPARKED ON THAT BLOCK.WE'RE TOLD NOBODY WAS HURT.A FORMER PHILADELPHIA POLICESERGEANT IS OUT OF JAIL AFTERSPENDING MORE THAN FOUR YEARSLOCKED UP WITHOUT CHARGES.FRANCIS RAWLS WAS TAKEN INTOCUSTODY IN SEPTEMBER, 2015,BECAUSE HE REFUSED TO UNLOCKHARD DRIVES THAT INVESTIGATORSSAY THEY SUSPECTED CONTAINEDCHILD PORN.HE WAS BEING HELD FOR SEVERALCONTEMPT BUT FEDERAL LAWS SAY APERSON BEING HELD FOR THATCANNOT BE JAILED FOR MORE THAN18 MONTHS.IT TOOK AN APPEALS COURT TOSECURE HIS RELEASE.



Recent related news from verified sources

Ex-cop freed after years without charges in child porn probe

HARRISBURG, Pa. (AP) — A former Philadelphia Police sergeant has been released after spending more...
Seattle Times - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Driver Who Dragged Officer By Necktie Gets 11-Year Sentence [Video]Driver Who Dragged Officer By Necktie Gets 11-Year Sentence

A man who grabbed a police officer's tie and dragged him while fleeing a traffic stop has been sentenced to 11 years in state prison, authorities said. Katie Johnston reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 00:30Published

Woman Sentenced For Smuggling Heroin, Fentanyl Into Cumberland County Prison [Video]Woman Sentenced For Smuggling Heroin, Fentanyl Into Cumberland County Prison

A woman who admitted smuggling heroin and fentanyl into a New Jersey prison, leading to the overdose of an inmate, was sentenced Thursday to more than 11 years in prison. Katie Johnston reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 00:43Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.