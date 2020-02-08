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Chiefs fans preserve Super Bowl memorabilia

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Chiefs fans preserve Super Bowl memorabilia

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Chiefs fans are preserving memorabilia to commemorate the team's Super Bowl victory.
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Chiefs fans preserve Super Bowl memorabilia

ARE SETTING UP SHOP INKANSAS CITY.AS PEOPLE PRESERVETHE HISTORIC CHIEFSSUPER BOWL WIN, ONEBUSINESS OWNER ISHOPING TO LEND HISSKILLS TO HELP OUTPEDRO MORALES OWNS"QUALITY FRAMING AART" IN MISSION, KANSAS.MORALES SAYS NOW THATTHE GAME AND PARADEARE OVER - MANY CHIEFSFANS ARE HAVING THEIRMEMORABILIA FRAMED.Pedro Morales, Owner, QualityFraming and Art"The customers, they like tobring t-shirts, jerseys, pictures, andalsobanners.

So we frameeverything."MORALES SAYS THE MOSPOPULAR ITEM TO FRAMERIGHT NOW ARE THENEWSPAPERSDOCUMENTING




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