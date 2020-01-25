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Omar Abdullah's detention: SC issues notice J&K administration & Centre, reply sought in 2 weeks

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Omar Abdullah's detention: SC issues notice J&K administration & Centre, reply sought in 2 weeks

Omar Abdullah's detention: SC issues notice J&K administration & Centre, reply sought in 2 weeks

SC ISSUES NOTICE TO J&K ADMINISTRATION OVER OMAR ABDULLAH’S DETENTION UNDER PSA, KEJRIWAL INVITES PM MODI TO ATTEND HIS SWEARING-IN CEREMONY ON 16TH FEB, SC TEARS INTO TELECOM COMPANIES OVER UNPAID DUES, RAHUL ON PULWAMA ATTACK: WHO HAS BEEN HELD ACCOUNTABLE FOR THE SECURITY LAPSES, PULWAMA ATTACK ANNIVERSARY: PM MODI PAYS TRIBUTE TO SLAIN CRPF PERSONNEL, KAFEEL KHAN CHARGED UNDER TOUGH NSA FOR SPEECH AGAINST CAA, AMIT SHAH ON DELHI POLL DRUBBING: REMARKS LIKE 'GOLI MARO' AND 'INDO-PAK MATCH' SHOULDN'T HAVE BEEN MADE
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