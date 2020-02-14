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Philadelphia's City Hall Celebrates Valentine's Day By Marrying 50 Couples In One Hour

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:59s - Published < > Embed
Philadelphia's City Hall Celebrates Valentine's Day By Marrying 50 Couples In One HourMarriages were happening at a dizzying pace at Philadelphia City Hall on Friday.
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Philadelphia's City Hall Celebrates Valentine's Day By Marrying 50 Couples In One Hour

NEARLY THREE TIMES AS MUCH ASWOMAN.HOW SWEET.AHH.ALL RIGHT.WELL, ALL IN THE NAME OF LOVE,MARRIAGES OF 50 COUPLES AREOFFICIATED AT PHILADELPHIA'SCITY HALL.THAT IS RIGHT, IT ALLHAPPENED OVER THE COURSE OF ANHOUR AND IT HAPPENED QUICKLY.THIS IS TIME LAPSE FOOTAGE OFTHAT HOUR OF LOVE.YOU CAN GET MARRIED ANY DAY OFTHE WEEK PRETTY MUCH AT CITYHALL BUT OFFICIALS MADETODAY'S VALENTINES DAY WEDDINGA SPECIAL CELEBRATION.TEN VOLUNTEER JUDGES MADE ITALL POSSIBLE.THE LOVE THAT I HAVE FORHIM, THAT IS IT, LIKE THEMOTIVATION WAS JUST, GETTINGHERE, WHEN WE GOT HERE WEDIDN'T EVEN KNOW,FEBRUARY 14TH, IT WOULD NEVERBE AVAILABLE.TWO SPOTS LEFT.SO WHAT IS MORE SPECIAL THENHIM GIVING ME A VALENTINES DAYHIS DEVOTION, LOYALTY AND HISLAST NAME AND ME GIVING ITBACK TO HIM.AFTER THEIR CEREMONIES COUPLESHAD A PHOTO OPPORTUNITY WITHTHE JUDGE, AND REGISTER OFWILLS CAPTURING THEIR MOMENTS




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