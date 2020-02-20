Family of Porterville fire captain killed in fire speak

WE'RE LEARNING THE MAN WHO WASKILLED IN THE FIRE AT A LIBRARYTO THE NORTH OF US... WAS FROMBAKERSFIELD -- HIS FAMILYSPEAKING OUT AFTER VISITING THESITE OF THE FIRE AND PAYINGTHEIR RESPECTS...AS WE REPORTED LAST NIGHT THEFIRE BROKE OUT AROUND FOUR INTHE AFTERNOON ON TUESDAY AT THEPORTERVILLE CITY LIBRARY.THE FIRE CLAIMED THE LIFE OFONE FIREFIGHTER, ANDUNCONFIRMED REPORTS SAY ANOTHERFIREFIGHTER ISSTILL UNACCOUNTED FOR.
THEFIREFIGHTER WHO WAS KILLED HASBEEN IDENTIFIED AS 35-YEAR-OLD FIRE CAPTAIN RAYMONDFIGUEROA.ACCORDING TO FRIENDS ANDCOLLEAGUES OF FIGUEROA... HEGRADUATED FROM DELANO HIGHSCHOOL AND RECENTLY MOVEDBACK TO BAKERSFIELD.ANOTHER FIREFIGHTER -- NOWIDENTIFIED AS 25-YEAR- OLDPATRICK JONES -- IS STILLUNACCOUNTED FOR.JUST YARDS FROM WHERE HISBROTHER TOOK HIS FINAL BREATH,ZACH FIGUEROA AND HIS FIANCESAIDEE -- PAID TRIBUTE TODAY TOTHE FALLEN FIRE CAPTAIN."HE WAS NOT JUST MY HERO HE WASEVERYBODY ELSES HERO.
TO THECITY OF PORTERVILE TO THE CITYOF DELANO MYFAMILY HIS FRIENDS.
HE WASEVERYONES HERO.""HE'S AN AMAZING MAN, SUCH ANAMAZING MAN AND AN AMAZING BIGBROTHER."THE PORTERVILLE POLICEDEPARTMENT SAYS TWO 13-YEAR-OLD BOYS HAVE BEEN ARRESTEDON CHARGES OFARSON... MANSLAUGHTER ANDCONSPIRACY.AND TODAY, PRESIDENT DONALDTRUMP DURING HIS VISITTO BAKERSFIELD -- SENDING HISRESPECTS TO THE FALLENFIREFIGHTERS, THEIR FAMILIES ANDFRIENDS."I WANT TO START WITH JUSTSAYING TWO BRAVE FIREMEN DIEDLAST NIGHT IN PORTERVILLE.
ANDWE JUST WANT TO PAY OUR RESPECTSTO THEM.
I HEARD THEYWERE TWO GREAT PEOPLE WITH GREATFAMILIES.
I JUST WANT TO PAY MYRESPECTSTO THEIR FAMILIES AND FRIENDS.BUT, IT'S A TOUGH JOB"PRESIDENT TRUMP ADDED THAT HERESPECTS THEPOSITION OF EVERY FIREFIGHTER.AND AS CREWS CONTINUE TO SIFTTHROUGH HEAVY DEBRIS, SEARCHTEAMS HAVE USED DRONES TO AIDCRANE OPERATORS INTHEIR RECOVERY EFFORTS.BAKERSFIELD CITY FIRE ISASSISTING PORTERVILLE CITYFIRE DEPARTMENT.THEY SENT AN ENGINE TOPORTERVILLE TO HELP WITHEMERGENCY CALLS.COMING UP --THE NINTH DEMOCRATI