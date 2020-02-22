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Tom Steyer appears on GMLV

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 03:39s - Published < > Embed
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Tom Steyer appears on Good Morning Las Vegas to talk about his campaign and the Nevada Caucus.
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AN HOUR.THROUGHOUT THE WEEK, WE HAVEBEEN BRINGING YOU IN DEPTHINTERVIEWS WITH THE CANDIDATES.ONE OF THE CANDIDATESCAMPAIGNING FOR YOUR VOTE ISTOM STEYER.THANKS FOR JOINING US.1.WHAT WERE YOUR THOUGHTS ON THEDEBATE?

2.EDUCATION IS A BIG ISSUE HEREIN NEVADA.WHAT IS YOUR PLAN TO MAKE SURETEACHERS ARE PAID FAIRLY ANDSTUDENTS RECEIVE THE BESTEDUCATION?

3.WE HAVE SEEN HOUSING PRICESRISE HERE IN NEVADA.WHAT IS YOUR PLAN TO MAKE SURETHERE IS AFFORDABLE HOUSING FOREVERYONE?

AND WE HAVE MOREIN-DEPTH INTERVIEWS WITH THECANDIDATES ON OURWEBSITE...THAT ISK-T-N-V-DOT-COM.AND YOU MIGHT BE WONDERING...WHY THENEVADA REPUBLICAN PARTY




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