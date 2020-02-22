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US President Donald Trump shares video of himself as Baahubali | Oneindia

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US President Donald Trump shares video of himself as Baahubali | Oneindia

US President Donald Trump shares video of himself as Baahubali | Oneindia

AHEAD OF HIS VISIT, US PRESIDENT DONALD TRUMP HAS SAID THAT HE WAS LOOKING FORWARD TO BEING WITH HIS "GREAT FRIENDS" IN INDIA AS HE RETWEETED A VIDEO IN WHICH HIS FACE WAS SUPERIMPOSED ON THE HIT MOVIE-CHARACTER BAAHUBALI.

UNPRECEDENTED SECURITY IN DELHI FOR DONALD TRUMP'S VISIT.

ANTI-DRONE DETACHMENT OF NSG, SNIPERS, ELITE SWAT COMMANDOS, KITE CATCHERS, CANINE UNITS, SHARP SHOOTERS ON HIGH-RISE BUILDINGS AND PARAKRAM VANS HAVE ALSO BEEN DEPLOYED ALONG THE ROUTES AND AREAS IN AND AROUND THE HOTEL WHERE TRUMP WILL BE STAYING.

WAJAHAT HABIBULLAH, ONE OF THE INTERLOCUTORS APPOINTED BY THE SUPREME COURT TO HOLD TALKS WITH PROTESTERS AT DELHI’S SHAHEEN BAGH, HAS FILED AN AFFIDAVIT ON THE ISSUE OF ROAD BLOCKAGE AND OTHER NEWS.
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