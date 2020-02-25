Coronavirus update: New data from DPH

TONIGHT.I AM BEN SIMMONEAU.EMILY: AND I AM EMILY REIMER.WE JUST GOT SOME NEW NUMBERS FORTHE MASSACHUSETTS DEPARTMENT OFHEALTH.THERE HAS BEEN ONE CONFIRMEDCASE HERE IN MASSACHUSETTS.SINCE THIS ALL BEGAN, MORE THAN600 PEOPLE HAVE BEEN UNDERQUARANTINE IN THE STATE.377 HAVE BEEN GIVEN THEALL-CLEAR.NOW, ANOTHER 231 WHO ALL VISITEDCHINA, THEY ARE STILL BEINGMONITORED, AND TODD IS LIVE INCAMBRIDGE WITH THE OTHER MESSAGEFROM HELL LEADERS HERE INMASSACHUSETTS.THE DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTHHELD A CONFERENCE CALL THISAFTER SOON SAYS OFFICIALS AREREADY FOR A POSSIBLE CORONAVIRUSOUTBREAK HERE IN MASSACHUSETTS.LOCAL EXPERTS SAY THAT BOSTONCOULD BE AT GREATER RISK THANOTHER PARTS OF THE COUNTRY.