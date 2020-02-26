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Study abroad programs suspended as coronavirus concerns grow

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 02:14s - Published < > Embed
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Study abroad programs suspended as coronavirus concerns grow

ACROSS THE STATETO CALL OFF STUDYABROAD PROGRAMS...N-B-C 26'S ABIGAILHANTKE TELLS USSTUDENTS IN OURAREA WILL HAVE TOCANCEL THEIR TRIPS.IN THE U-W- SYSTEM,UNIVERSITIES WORKTOGETHER TO SENDSTUDENTS TOCOUNTRIES THEY'REINTERESTEDIN...WHEN U-W-OSHKOSHANNOUNCED THEY'RESUSPENDING THEIRTRIP TO SOUTHKOREA, THAT MEANTTHE 2- STUDENTSWHO WERE PLANNINGTO GO FROM U-WGREEN BAY, WON'T BEABLE TO PACK THEIRSUITCASES...WHILE ITMAY BE FRIGHTENINGNOW, COLLEGES SAY,WE'VE SEEN THESESITUATIONS BEFORE.GAIL.45 certinaly weve seenthese situations beforewith sars or h1n1.THE CONCERN FORCORONAVIRUS...ISKEEPING WISCONSINSTUDENTS HOME...ASCOLLEGES ACROSSTHE STATE SUSPENDPROGRAMS INCOUNTRIES OFCONCERN.BRENT 13.08 right nowwe're looking at oursummer programs, wemay need to make someadjustments onlocations, or whatspecific itineraries that goto multiple countriesU-W- GREEN BAY SAYSTHEY EVEN HAD TOBRING A STUDENTBACK EARLY WHOWAS STUDYINGABROAD....BRENT 12.40 for thestudent that came backearly its verydisappointing for them,I'm sure it's verydisappointing for allstudentsJUST ACROSS TOWNAT ST.

NORBERT...ALLOF THEIR STUDYABROAD PROGRAMSARE STILL AGO...WHILE THEYDON'T HAVE APROGRAM IN SOUTHKOREA, THEY AREKEEPING A WATCHFULEYE RIGHT NOW ONITALY.1.42there have beensome recommendationsthat have come out bythe italitan gov that thereshould not be travel, sowe recommend of courseour students dont travelto that area.THE CDC HASCURRENTLYCLASSIFIED ITALY AT ALEVEL 2- TRAVELADVISORY...GILBERTSAYS THEIR TEAMSWILL CONTINUE TOEVALUATE THESITUATION TOMAINTAIN THE SAFETYOF THEIR STUDENTS.EVERY COLLEGE WESPOKE WITH SAYSSAFETY OF THEIRSTUDENTS IS THEIRNUMBER ONECONCERN ANDTHEY'VE HAD MANYCONVERSATIONSWITH THEM ABOUTWHAT'S GOING ON...BLAHNIK ALSOMENTIONED, TRAVELIS SOMETHING TOESPECIALLY KEEP INMIND AS SPRINGBREAK IS JUSTAROUND THE CORNERFOR MOST SCHOOLS.IN THE CONTROLCENTER, ABIGAILHANTKE NBC 26UW- MILWAUKEE ANDMADISON HAVE ALSOSUSPENDED THEIRPROGRAMS IN SOUTHKOREA.Gusty n




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