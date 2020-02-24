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Williamsville South and Starpoint advance to small school hockey championship

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Williamsville South and Starpoint advance to small school hockey championshipWilliamsville South and Starpoint advance to small school hockey championship
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Williamsville South and Starpoint advance to small school hockey championship

SMALL SCHOOLSSEMIFINALS OVER ATHARBORCENTER..

LEWPORT TAKING ONSTARPOINT..

SECONDPERIOD-- A SLAPSHOFROM TYLER KALOTAIS GLOVED BYLEWPORT'S ANDREWHANNA... HE MADE 30SAVES..

BUT THESPARTANS BROKE THISONE OPEN IN THETHIRD... AND ITSTARTED WITH THEWRAPAROUND FROMSPENCER SLOTE...STARPOINT SHUTSOUT THE LANCERS 4-0... THEY'RE GOING ONTO THE SECTIONCHAMPIONSHIP.WHO WILL THEY PLAY?IN CASE YOU MISSEDIT FROM THISAFTERNOON..

WILLSOUTH TAKING OKENMORE WEST..SECOND PERIOD,WEST TRAILING BUTGAVIN PIEHLERSCORES HIS FIRSTGOAL OF THE GAME --HE WOULD FINISHWITH ALL THREE FORTHE BLUE DEVILS, ANINCREDIBLEPERFORMANCE..

BUTIT WASN'T ENOUGH --CONNOR BROWNECONVERTS ON THEPRETTY PASS HERE --ONE OF FOUR GOALSFOR THE BILLIES WHOWON IT IN OVERTIMETO ADVANCE..

THECHAMPIONSHIP GAMEIS SET FOR




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