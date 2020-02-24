Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Appeals court temporarily halts Trump policy

Appeals court temporarily halts Trump policy

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:59s - Published < > Embed
Appeals court temporarily halts Trump policyAppeals court temporarily halts Trump policy
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Appeals court temporarily halts Trump policy

OF APPEALS -- TODAY -- HALTEDTHE CONTROVERSIAL "REMAIN INMEXICO" POLICY.

NINE ON YOURSIDE'S LUZDELIZA CABALLEROJOINS US NOW -- LUZDELIA --WHAT DOES THIS MEAN FOR PEOPLEON BOTH SIDES OF THE BORDER?PAT, VAL -- THE PROGRAM --OFFICIALLY CALLED "MIGRANTPROTECTION PROTOCOL" -- KEPTASYLUM SEEKERS IN MEXICO --WHILE CLAIMS WERE PROCESSED.WITH TODAY'S DECISION --PEOPLE WILL NOW BE ALLOWED TOWAIT FOR THOSE COURT DATES --IN THE U.S.AT PORTS ALL ALONG THESOUTHERN BORDER, THERE ARELITERALLY THOUSANDS OF PEOPLETHAT ARE POOLED, WAITING TO BEINTERVIEWED.

AS MANY AS 60-THOUSAND PEOPLE ARE WAITING INMEXICAN BORDER TOWNS -- FORTHEIR ASYLUM HEARINGS.

MARGOCOWAN -- A PIMA COUNTY PUBLICDEFENDER -- WHO RUNS THE "KEEPTUCSON TOGETHER PRO BONOCLINIC" -- SAYS MANY OF THOSEPEOPLE ARE RUNNING AWAY FROMHORRIFIC CIRCUMSTANCES.

WEINTERVIEW FAMILIES WHOSEFAMILIES HAVE BEENSLAUGHTERED, CHILDREN HAVEBEEN RAPED...AND OUR LAWS HAVEBEEN CREATED TO PROTECT PEOPLEFROM SUCH ATROCITIES.

TODAY'SRULING BY THE 9TH CIRCUITCOURT OF APPEALS -- PUTS THEPOLICY KEEPING THOSE PEOPLESOUTH OF THE BORDER -- ONHOLD.

AT LEAST TEMPORARILY.COWAN SAYS -- AT THIS POINT --IT'S NOT CLEAR HOW THE RULINGWILL PLAY OUT IN PRACTICE.WELL I DONT THINK THERES ANYDANGERS THAT PEOPLE ARE GOINGTO FLOOD THE BORDER, BUT I DOTHINK PEOPLE ARE WELL WITHINTHEIR RIGHTS TO PRESENTTHEMSELVES AND DECLARE THATTHEY WANT TO PURSUE AN ASYLUMCLAIM IN THE UNITED STATES ANDNOT BE REQUIRED TO REMAINOUTSIDE OF THE COUNTY.PROCESSING COULD TAKE A LONGTIME THOUGH IF ASYLUM SEEKERSDECIDE TO RUSH THE PORTS,ESPECIALLY SINCE THEADMINISTRATION LIMITS THENUMBER OF MIGRANTS IT SCREENSEACH DAY.

THOSE WHO AREADMITTED TO THE US COULDPOTENTIALLY BE DETAINED IN USFACILITIES WHILE THEY WAIT FORTHEIR IMMIGRATION COURTHEARINGS.COWAN TELLS KGUN 9 SHE EXPECTSTHE TRUMP ADMINISTRATION ANDDEPARTMENT OF HOMELANDSECURITY TO APPEAL THISRULING.

THEY COULD ASK FOR ANEMERGENCY HEARING IN THE U.S.SUPREME COURT.

LUZDELIACABALLERO -- KGUN 9 ON YOURSIDE.THE 9TH CIRCUIT COURT OFAPPEALS -- ALSO RULI



Recent related news from verified sources

Federal Appeals Court Rules 'Remain In Mexico' Policy Is Invalid

Federal Appeals Court Rules 'Remain In Mexico' Policy Is InvalidWatch VideoA federal appeals court ruled the Trump administration can't send asylum-seekers to Mexico...
Newsy - Published Also reported by •NYTimes.comTIMESeattle TimesFOXNews.comCBS NewsCBC.ca


Federal appeals court upholds Trump's 'Protect Life Rule'

Washington D.C., Feb 24, 2020 / 03:10 pm (CNA).- A federal appeals court ruled Monday that the Trump...
CNA - Published Also reported by •NYTimes.comTIME



You Might Like


Tweets about this

Jcwalkersailor

Jimmy walker RT @nbcsandiego: JUST IN: A federal appeals court temporarily halted a Trump administration policy to make asylum seekers wait in Mexico wh… 16 minutes ago

USRealityCheck

Top U.S. & World News🗽 Federal court temporarily halts Remain in Mexico policy in blow to Trump Three-judge panel ruled on two measures ce… https://t.co/GiZpQnCrq3 18 minutes ago

ktva

KTVA 11 News A U.S. appeals court has ruled that the government can no longer make asylum-seekers wait in Mexico while their cas… https://t.co/OZuPpTRAvx 35 minutes ago

proudnana_3

Eileen Newell RT @KTLA: BREAKING: Federal appeals court in San Diego votes to suspend order it issued earlier today blocking Trump admin’s “Remain in Mex… 37 minutes ago

StarTribune

Star Tribune Update: A 9th U.S. Circuit Court of Appeals panel voted unanimously to suspend an order it issued earlier to block… https://t.co/ylSajjMc9i 41 minutes ago

Maureen95410753

🍃 Maureen ⚖️ 🦅 🥀 RT @FOXLA: A federal appeals court on Friday temporarily halted a Trump administration policy to make asylum seekers wait in Mexico while t… 42 minutes ago

moisheleA

M Apelbaum Long overdue! Federal court temporarily halts Remain in Mexico policy in blow to Trump https://t.co/SMtmuXoao2 45 minutes ago

BelaBenanua

missclarabow Federal appeals court stops TWO of Donald Trump's immigration policies https://t.co/UE2NRFZRWO via @MailOnline 54 minutes ago


Recent related videos from verified sources

Trump wins bid to block McGahn testimony [Video]Trump wins bid to block McGahn testimony

A U.S. appeals court handed President Donald Trump a major legal victory on Friday by dismissing a Democratic-led congressional panel's lawsuit seeking to enforce a subpoena for testimony from former..

Credit: Reuters - Politics     Duration: 01:23Published

Court temporarily halts Trump’s ‘Remain in Mexico’ policy [Video]Court temporarily halts Trump’s ‘Remain in Mexico’ policy

Dealing a significant blow to a signature Trump administration immigration policy, a federal appeals court ruled Friday that the government can no longer make asylum seekers wait in Mexico while their..

Credit: KGUN, Tucson, AZ     Duration: 00:20Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.