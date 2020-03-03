3 candidates drop out days before Colorado's Democratic primary with 1 million votes already cast

MORE THAN 1200 POINTS.Anne: CRAZY.THE DAY BEFORE SUPER TUESDAYTURNED A BIT CHAOTIC WITH ONEDAY LEFT.SOME CANDIDATES ARE LINING UP TOANNOUNCE THEIR SUPPORTER.HOURS BEFORE SHE WENT SUPPOSEDTO LEAD A GRASSROOTS EVENT HEREIN DENVER, SENATOR AMY KLOBUCHARCANCELED AND HER CAMPAIGNSUSPENDED AND NOW PETE [email protected] WELL.THEY ARE EXPECTED TO GO ALL INON JOE BIDEN.THIS LEAVES MIKE BLOOMBERG,BERNIE SANDERS, MICHAELBLOOMBERG, ELIZABETH WARREN ANDTULSI GABBERT LEFT IN THE RACE.SEAN TOWLE JOINS US LIVE OUTSIDEWHERE KLOBUCHAR WAS SUPPOOED TOSPEAK TODAY.