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3 candidates drop out days before Colorado's Democratic primary with 1 million votes already cast

Video Credit: 7News - The Denver Channel - Duration: 03:33s - Published < > Embed
3 candidates drop out days before Colorado's Democratic primary with 1 million votes already cast

3 candidates drop out days before Colorado's Democratic primary with 1 million votes already cast

Colorado’s Democratic and Republican primaries will take place Tuesday, and some Democratic primary voters might be wondering what to do if they’ve voted for one of the three candidates who have dropped out of the race in the past few days.
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3 candidates drop out days before Colorado's Democratic primary with 1 million votes already cast

MORE THAN 1200 POINTS.Anne: CRAZY.THE DAY BEFORE SUPER TUESDAYTURNED A BIT CHAOTIC WITH ONEDAY LEFT.SOME CANDIDATES ARE LINING UP TOANNOUNCE THEIR SUPPORTER.HOURS BEFORE SHE WENT SUPPOSEDTO LEAD A GRASSROOTS EVENT HEREIN DENVER, SENATOR AMY KLOBUCHARCANCELED AND HER CAMPAIGNSUSPENDED AND NOW PETE [email protected] WELL.THEY ARE EXPECTED TO GO ALL INON JOE BIDEN.THIS LEAVES MIKE BLOOMBERG,BERNIE SANDERS, MICHAELBLOOMBERG, ELIZABETH WARREN ANDTULSI GABBERT LEFT IN THE RACE.SEAN TOWLE JOINS US LIVE OUTSIDEWHERE KLOBUCHAR WAS SUPPOOED TOSPEAK TODAY.




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logansrun79

Julio79 🇺🇸 🇺🇸🇺🇸🇺🇸⭐️⭐️⭐️ RT @Bergie_25: WHY WOULD ALL THE DEM PREZ CANDIDATES DROP OUT A COUPLE OF DAYS BEFORE THE BIGGEST ELECTION DAY??? Gee, anyone besides me t… 40 minutes ago

poli_nor

eat the rich @Bill_Maxwell_ Hmm, who is unifying? Might it be the “establishment”. Lol. Why would a bunch of candidates drop out… https://t.co/iQiKvITQme 1 hour ago

chasconnelly

Chas Connelly @Luckytobeme3 @RealMattCouch He’s unifying the Democratic Party by “influencing” candidates to drop out days before… https://t.co/Gam91zz0Rr 1 hour ago

DarleneCypser

Darlene Cypser RT @blairmiller: As of 3 p.m. Monday, 1,226,276 Colorado ballots had been returned: 619,947 Dem ballots and 526,702 GOP ballots. Among una… 3 hours ago

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Summit County Democrats (CO) RT @DenverChannel: So, you voted for Buttigieg, Klobuchar or Steyer in Colorado’s presidential primary, and now your candidate is out of th… 3 hours ago

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Blair Miller As of 3 p.m. Monday, 1,226,276 Colorado ballots had been returned: 619,947 Dem ballots and 526,702 GOP ballots. Am… https://t.co/zo0xIOJfW2 3 hours ago

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Denver7 News As of 3 p.m. Monday, 1,226,276 Colorado ballots had been returned: 619,947 Dem ballots and 526,702 GOP ballots. Am… https://t.co/5jcjN4Vz1U 3 hours ago

NurseRacheI

woke-fatigued millennial Ok WHAT is the DNC doing to convince these non-Biden moderate candidates to drop out just days/hours before Super T… https://t.co/jlNEq5faS6 4 hours ago


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