Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Coronavirus: who needs to get tested?

Coronavirus: who needs to get tested?

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 03:00s - Published < > Embed
Coronavirus: who needs to get tested?Four more people have died from the coronavirus in Washington state.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Coronavirus: who needs to get tested?

NOW TO THE LATEST ON THECORONAVIRUS.

THE DEATH TOLL INTHE UNITED STATES IS NOW ATSIX..

ALL OF THOSE DEATHS HAVBEEN IN WASHINGTON STATE.THERE'S ALSO 18 CONFIRMEDCASES IN THAT STAT━ AND MORETHAN 100 CASES ACROSS THECOUNTRY.

HERE IN MARYLAND━SIX PEOPLE HAVE BEEN TESTED.FIVE OF THOSE TESTS WERENEGATIVE AND ONE IS STILLPENDING.

WMA━2 NEWS' MEGANKNIGHT IS LIVE OUTSIDE THEHEATH DEPARTMENT IN BALTIMORE.MEGAN, WHAT IS THE CRITERIA,FOR A PERSON TO GET TESTED FCORONAVIRUS?THERE ARE ESSENTIALLY THREECATEGORIES TO WARRANT A TESTOF THE CORONA VIRUS... COUPLEDWITH A PERSON SHOWING THESYMPTOMS SUCH AS FEVER...COUGH... AND SHORTNESS OFBREATH.

ONE IS IF A PERSONRECENTLY TRAVELED TO AFFECTEDAREAS LIKE CHINA, IRAN, ITALYAND SOUTH KOREA.

IF THEY CAMEIN CONTACT WITH SOMEONE WHOHAS THE VIRUS... OR IF THEYHAVE SEVERE SYMPTOMS AND HAVEBEEN HOSPITALIZED... BUTESTED NEGATIVE FOR THE FLU.STATE AGENCIES ARE STEPPING UEFFORTS TO GET THE FACTS OUTTHERE ABOUT THE VIRUS, HOW ITCAN SPREAD, AND WHAT YOU CANDO TO PREVENT IT.

THE TRUMPADMINISTRATION SAYS GOVERNORWILL BE REIMBURSED FOR ATLEAST PART OF WHAT THEY SPENDTO CONTAIN THE VIRUS.

THESTATE HEALTH DEPARTMENT HASALSO RELEASED A COUPLE OPUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENTSABOUT IT... TRYING TO EASEPEOPLE'S FEARS ABOUT THISDEADLY VIRUS.

It's importantto know the vast majority ofpeople recover from thisinfection.

Many patients willonly have mild to moderatesymptoms. A COUPLE OF THEMISCONCEPTIONS ABOUT THECORONA VIRUS... ONE IS WEARIA MASK.

HEALTH EXPERTS SAY ITIS NOT AN EFFECTIVE WAY TOPREVENT GETTING THE VIRUS ANDIF YOU'RE HEALTHY... YOUSHOULD NOT WEAR A MASK.

ALTHERE ARE CURRENTLY NO CURESOR VACCINES FOR THE CORONAVIRUS... THOUGHT A TEAM OFSCIENTISTS HERE IN MARYLANDARE WORKING ON ONE.

DOCTORSARE JOHNS HOPKINS WARN THAT IFYOU SEE AN AD TO PURCHASEMEDICINE TO PREVENT OR CURETHE VIRUS... DON'T FALL FORIT.

YOU'LL ONLY BE WASTINGYOUR MONEY.

LIVE IN DOWNTOWNBALTIMORE, MK WMA━2 NEWS.YOU CAN FIND THE LATESTHEADLINES AS WELL AS SAFETYTIPS ABOUT THE CORONA VIRUS ONOUR WEBSITE, WMAR 2 NEWS DOTCOM WE HAVE SET UP A SPECIALSECTION AND WE WILL CONTINUETO KEEP THAT UPDATED, AS NEWSTORIES SURFAC



Recent related news from verified sources

Millions Of Fake Coronavirus Conspiracy Theories Are Floating On Twitter

Coronavirus outbreak has emerged as a global health emergency. As of now, coronavirus has claimed...
Fossbytes - Published

US reports second death; global toll crosses 3,000

The United States has reported its second death from novel Coronavirus (COVID-19), involving a male...
Mid-Day - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

First Coronavirus Case Confirmed in New York City [Video]First Coronavirus Case Confirmed in New York City

Governor Andrew Cuomo confirmed a woman returning from Iran tested positive for COVID-19 late Sunday.

Credit: Cover Video STUDIO     Duration: 01:00Published

State officials respond to Coronavirus [Video]State officials respond to Coronavirus

We now know Florida&apos;s first two cases of the Coronavirus are patients in the Tampa Bay area. But as that news surfaces, so are questions surrounding the timeline of when our state&apos;s..

Credit: Rumble     Duration: 02:17Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.