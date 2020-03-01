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Joe Biden Wins North Carolina Primary

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Joe Biden Wins North Carolina PrimaryJoe Biden has won North Carolina's Democratic presidential primary.
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Joe Biden Wins North Carolina Primary

HEADQUARTERS GOOD EVENING.

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I'MKATIE NOR D AND I'M THE ONLYKATIE NOR D AND I'M THE ONLYKATIE NOR D AND I'M THE ONLYMEAL WE HAVE A TEAM OF PEOPLEMEAL WE HAVE A TEAM OF PEOPLEMEAL WE HAVE A TEAM OF PEOPLEIN OUR NEWSROOM KEEPING AIN OUR NEWSROOM KEEPING AIN OUR NEWSROOM KEEPING ACLOSE EYE ON THE NUMBERS FIRSTCLOSE EYE ON THE NUMBERS FIRSTTHOUGH LET'S TAKE A LOOK THERETHOUGH LET'S TAKE A LOOK THEREWERE AT THE RESULTS IN THEWERE AT THE RESULTS IN THEWERE AT THE RESULTS IN THEDEMOCRATIC PRIMARY FORWERE AT THE RESULTS IN THEDEMOCRATIC PRIMARY FORPRESIDENT IN NORTH CAROLINADEMOCRATIC PRIMARY FORPRESIDENT IN NORTH CAROLINAPRESIDENT IN NORTH CAROLINAAND IN NORTH CAROLINA JOEBIDEN'S NIGHT WITH 39% OF THEBIDEN'S NIGHT WITH 39% OF THETHOUGH SO FAR HE'LL PROBABLYTHOUGH SO FAR HE'LL PROBABLYTHOUGH SO FAR HE'LL PROBABLYGET A GOOD CHUNK OF NORTHGET A GOOD CHUNK OF NORTHCAROLINA'S 110 DELEGATES.BERNIE SANDERS, THERE WERE 24%BERNIE SANDERS, THERE WERE 24%HAD A NEW YORK CITY MAYORHAD A NEW YORK CITY MAYORHAD A NEW YORK CITY MAYORMICHAEL FORMER NEW YORK CITYMICHAEL FORMER NEW YORK CITYMICHAEL FORMER NEW YORK CITYMAYOR MICHAEL BLOOMBERG DID DOMICHAEL FORMER NEW YORK CITYMAYOR MICHAEL BLOOMBERG DID DOWELL.MAYOR MICHAEL BLOOMBERG DID DOWELL.WELL.WELL.



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Dada0071907

NANA 007 RT @PoliticusSarah: Joe Biden wins North Carolina in another landslide. Sanders is getting crushed with African-American voters in NC. #Su… 16 seconds ago

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Soulkin RT @AP_Politics: BREAKING: Joe Biden wins the Democratic presidential primary in North Carolina. #APracecall at 7:45 p.m. EST. #Election202… 28 seconds ago

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Maxine Baptiste RT @LLeikus: Boom! Nothing could be fine than to be in Carolina in the moooooorning!!! https://t.co/dy25OUAMmV 31 seconds ago

racerx2233

Donald*Trumps*Goats RT @PalmerReport: Joe Biden has won Virginia in an apparent blowout. This is huge for Biden. Bernie Sanders has won Vermont in an apparent… 55 seconds ago

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Dalmyra P Caesar RT @AlmaforCongress: Hey @JoeBiden, we brought it home for you Down Home! Biden wins North Carolina! https://t.co/KKtq5RGljg 58 seconds ago

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Jesse Byrnes We're still waiting on MAINE and TEXAS and delegate # will be key, but overall wins so far tonight: BIDEN (8) Alab… https://t.co/1ALaCm2G8u 1 minute ago

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Laurie Ann RT @ChloeSalsameda: #supertuesday2020: Joe Biden wins North Carolina. 2 minutes ago


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