Super Tuesday: Biden wins big, Sanders takes California
ARE STILL ROLLING IN!
AND ITSSTILL UNCLEAR HOW THIS WILLRE-SHAPE THE DEMOCRATIC RACEFOR PRESIDENT.FORMER VICE PRESIDENT JOE BIDENMADE A BIG COME-BACK WINNING AMAJORITY OF STATES...INCLUDINGTEXAS.BUT SENATOR BERNIE SANDERS TOOKCALIFORNIA-- WHICH HOLDS THEMOST DELEGATES.MIKE BLOOMBERG CAME UP SHORTACROSS THE BOARD AFTER POURINGHUNDREDS OF MILLIONS OF DOLLARSINTO HIS CAMPAIGN EFFORTS.AND SENATOR ELIZABETH WARRENDID NOT WIN ANY STATES,PRESIDENT DONALD TRUMP I