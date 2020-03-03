Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Super Tuesday: Biden wins big, Sanders takes California

Super Tuesday: Biden wins big, Sanders takes California

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:29s - Published < > Embed
Super Tuesday: Biden wins big, Sanders takes California

Super Tuesday: Biden wins big, Sanders takes California

With just five Democratic Party hopefuls for president left, two candidates emerged as clear frontrunners on a crucial night dubbed as “Super Tuesday.”
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Super Tuesday: Biden wins big, Sanders takes California

ARE STILL ROLLING IN!

AND ITSSTILL UNCLEAR HOW THIS WILLRE-SHAPE THE DEMOCRATIC RACEFOR PRESIDENT.FORMER VICE PRESIDENT JOE BIDENMADE A BIG COME-BACK WINNING AMAJORITY OF STATES...INCLUDINGTEXAS.BUT SENATOR BERNIE SANDERS TOOKCALIFORNIA-- WHICH HOLDS THEMOST DELEGATES.MIKE BLOOMBERG CAME UP SHORTACROSS THE BOARD AFTER POURINGHUNDREDS OF MILLIONS OF DOLLARSINTO HIS CAMPAIGN EFFORTS.AND SENATOR ELIZABETH WARRENDID NOT WIN ANY STATES,PRESIDENT DONALD TRUMP I



Recent related news from verified sources

Super Tuesday: Biden Sweeps South, Texas, But California Goes Toward Sanders

CBS News projects he picked up wins in Massachusetts, Virginia, North Carolina, Alabama, Arkansas,...
CBS 2 - Published Also reported by •MarketWatchDeutsche Welle


Super Tuesday polls – live: Bernie Sanders expected to win California as resurgent Joe Biden expected to beat fellow Democrats in south

Follow the latest updates
Independent - Published


You Might Like


Tweets about this

JustLOVEMyPotus

DeplorableRedneck RT @Amer1Patriot: I have an idea. I would love to add a candidate to the Democratic Ballot. He is a very good friend of mine. Very cool hea… 2 seconds ago

NancyHWeaver1

Nancy Weaver🌹#VotingForBernie RT @TwinklingTania: Super Tuesday conclusions: —Twitter isn’t real life —Polls don’t mean shit —Free media decides election —most Americans… 3 seconds ago

stevebartin

Steve Bartin RT @voxdotcom: BREAKING: Joe Biden wins the Maine primary. The surprise victory comes in a state Bernie Sanders was expected to carry. #Sup… 3 seconds ago

drpatfarrell

Patricia Farrell, Ph.D. Joe Biden Takes Texas on Blowout Night of Super Tuesday Wins https://t.co/0mL0QRULLi 7 seconds ago

zanlan222

Phil RT @NBCNews: JUST IN: Dow jumps 700 points after Biden scores key wins on Super Tuesday. https://t.co/vsyKFeYpHW 8 seconds ago

OsadeEmma

Emma Osade RT @Acosta: Biden winning Mass. looked like the most mind blowing result of Super Tuesday. Then Texas results came in. To go from Iowa NH l… 9 seconds ago

waltiepooh

Linda Resists ✌️🇺🇸 🇨🇦🇫🇷🇩🇪🌊🌊🌊🏳️‍🌈 RT @Amy_Siskind: Hey @realDonaldTrump - we finally found a way to get your precious stock market to trade back up: Joe Biden replacing you… 14 seconds ago

soleil82639

Journey of life 人生の旅 RT @Reuters: Joe Biden rode a wave of what his supporters called ‘Joementum,’ winning most of the 14 states on #SuperTuesday while Bernie S… 20 seconds ago


Recent related videos from verified sources

Joe Biden Has A Truly Super Tuesday [Video]Joe Biden Has A Truly Super Tuesday

The former vice president won nine states on Super Tuesday, launching himself into the lead, but California Is leaning toward Sen. Bernie Sanders. Kara Finnstrom reports.

Credit: CBS2 LA     Duration: 02:14Published

What's Next After Super Tuesday? SFSU Political Analyst Joe Tuman Weighs In [Video]What's Next After Super Tuesday? SFSU Political Analyst Joe Tuman Weighs In

With the Democratic primary shaping up to be a contest between Bernie Sanders and Joe Biden after Super Tuesday, what's next for them and the remaining candidates for the nomination? San Francisco..

Credit: CBS 5 SF KPIX     Duration: 03:45Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.