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First Presumptive Positive Coronavirus Case In Camden County

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:56s - Published < > Embed
First Presumptive Positive Coronavirus Case In Camden CountyCrystal Cranmore reports.
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First Presumptive Positive Coronavirus Case In Camden County

SO, EXPECT A LOT OF VOLUMENUMEROUS THAT AREA, AND THAT'SYOUR SATURDAY WEEKEND TRAVELALERT.NOW TO THE LATEST ONCORONAVIRUS.THE CASES IN OUR AREA.PENNSYLVANIA OFFICIALS HAVECONFIRMED ONE CASE IN DELAWARECOUNTY.SECOND CASE IS ALSO CONFIRMEDIN WAYNE COUNTY THAT'S IN FARNORTHEASTERN PENNSYLVANIA, INNEW JERSEY, THIRD CASE OFCORONAVIRUS WAS ANNOUNCED LATELAST NIGHT IN BERGEN COUNTYADD TODAY ONE CASE IN CAMDEN"EYEWITNESS NEWS" REPORTERCRYSTAL CRANMORE JOINS US LIVEOUTSIDE OF JEFFERSON CHERRYHILL HOSPITAL THIS MORNINGWHERE THAT PATIENT IN CAMDENCOUNTY IS NOW IN ISOLATIONTHIS MORNING.CRYSTAL, GOOD MORNING.Reporter: GOOD MORNING,ACCORDING TO OFFICIALS DOCTORSHAVE QUARANTINED A PAIN ENDHERE AT JEFFERSON CHERRY HILLHOSPITAL LIST IN THE STABLECONDITION AT THIS POINT.NOW, SOUTH JERSEY'S FIRSTPRESUMPTIVE POSITIVECORONAVIRUS CASE INVOLVES AMAN IN HIS 60S, ACCORDING TOAUTHORITIES, NOW, AT THISPOINT, THOSE INVESTIGATINGTHIS CASE WON'T SAY HOW THEYTHINK THE PATIENT CONTRACTEDTHE VIRUS, LIKE WHETHER HETRAVELED OUTSIDE THE COUNTRY,TO AN AREA IMPACTED BY THEILLNESS, OR WHETHER HE GOT ITFROM SOMEONE HERE AT HOME.NOW CAMDEN COUNTY OFFICIALS DONOT WANT PEOPLE TO PANIC.THEY SAY THEY'VE BEENPREPARING FOR THIS, TAKE ALISTEN.WE KNOW THAT THE ABOUT THISSITUATION BUT WE ARE HERE TOLET THEM KNOW THAT WE AREPREPARED AND THAT THERE WE AREDOING ALL WE CAN AT THIS TIMETO MAKE SURE THAT THE PERSON,THE PATIENT; STABLE AND TOMAKE SURE THAT THE CITIZENSARE NOT IN ANY DANGER.NOW EXPERTS SAY IF YOU'RECOUGHING OR SNEEZING AND THOSESYMPTOMS LAST FOR MORE THANFEW DAYS ALWAYS BEST TO GO SEEYOUR DOCTOR.BUT KEEP IN MINDED, THAT IFYOU ARE SICK, AND DO YOU GO TOTHE HOSPITAL, NOT EVERYONEWILL BE TESTED FORDO YOU HAVE TO MEET CERTAINCRY TEAR Y MUCH MORE ON THATIN THE NEXT HALF HOUR.



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