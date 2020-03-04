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Joe Biden in KC promises to unify Democrats, nation

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Joe Biden in KC promises to unify Democrats, nation

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Former vice president Joe Biden campaigned in Kansas City Saturday, promising to unify Democrats and the nation.
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Joe Biden in KC promises to unify Democrats, nation

THE NATION.FROM THE DECK OF THE LIBERTYMEMORIAL NEAR SON HE TOLDSEVERAL HUNDRED PEOPLE.HE WOULD HEAL A DIVIDED COUNTRY.WE HAVE TO BEAT DONALD TRUMP INTHE REPUBLICAN PARTY, BUT WECAN’T BECOME LIKE THEM.I KNEW MISSOURI SCOUT POLL SHOWSBIDEN LEADING BERNIE SANDERS BYDOUBLE DIGITS, AND IT’S EVENLARGER THAN THAT IN KANSAS CITYWITH THE RALLY WAS INTERRUPTEDBY THREE.THAT’S CHALLENGING BITE ANDHOUSING RECORDS IF YOU BE QUIETFOR A SECOND.WHAT DO YOU MEAN WITH ME AFTERTHIS IS OVER AND I’LL EXPLAIN TOYOU MY ENTIRE HOUSING PLAN ANDYOU WILL BE SQUARE YOU DIDN’THAPPEN.AND THE PROTESTERS WERE REMOVEDALLOWING BIDEN TO CONTINUE TOMAKE HIS UNITY PITCH.IF YOU WANT TO KNOW.TRUMP KEEP THE HOUSEF RESISTTOO MUCH DIVISION SANDERS CANNOTDO THAT.I DON’T BELIEVE SO.I DON’T THINK SO.I’M GOING TO MAKE SURE THAT ICAN’T PAINT.YEAH AN INTERVIEW BIDEN PROMISEDTO HELP THE MISSOURI DEMOCRATICTICKET FOR THE MISSOURIDEMOCRATS.I’M GOING TO BE IN HERECAMPAIGNING WITH THEIR STATEWIDECANDIDATES IF THEY WANT ME THEHEAD OF A JACKSON COUNTYDEMOCRAT SAYS HE PREFERS BITINGTHE SANDERS THEY’RE AFRAID OFBERNIE’S AT THE TOP OF THETICKET AIN’T GONNA BE NODOWNVOTES THE STATE DEMOCRATSDOWN THE BALLOT FROM THE NOMINEEIN THE INTERVIEW AS THE FIRSTLOCAL CORONAVIRUS CASES WEREBEING REPORTED THE DEMOCRATOTTHE ADMINISTRATION’SPREPARATIONS TO HANDLE THEDISEASE.TIME WAS WE WERE AWARE THATTHERE WAS A CRISIS WORLDWIDE.NOTHING GOT DONE VERY QUICKLY ATALL.%I DRIVE THE POLICE THIS CROWD BYMENTIONING THE CHIEFS THE ST.PATRICK’S DAY PARADE AND A CALLFOR DEMOC



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