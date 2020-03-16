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Veteran Spotlight: Robert Brian Sturgis

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:27s - Published < > Embed
Veteran Spotlight: Robert Brian Sturgis
Robert Brian Sturgis, Linkwood
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Veteran Spotlight: Robert Brian Sturgis

IN OUR ON GOING FOCUS TO BETHE VOICE FOR VETERANS INMARYLAND WE ARE HIGHLIGHTINGLOCAL VETS EVERY MONDAY ONGOOD MORNING MARYLAND.

WE GOTSOME INCREDIBLE NOMINATIONSFOR OUR VETERAN SPOTLIGHTCONTEST.

WMA━2 NEWS LAURENCOOK JOINS US WITH THIS WEEK'SHONOREE.THANK YOU ALL FOR YOUR VETERANSPOTLIGHT NOMINATIONS.

THISWEEK'S HONOREE IS ROBERT BRIANSTURGIS OF LINKWOOD.

HE SERVEDTHE UNITED STATES NAVY FROM1981 TO 1987..

WHERE HE WAS AMACHINIST MATE SECOND CLASSABOARD THE USS DWIGHT D.EISENHOWER.

TODAY MR. STURGISIS COMMITTED TO HELPING FELLOWVETERANS... HE IS THE FORMERSTATE COMMANDER OF THEV━━W... AND NOW DEDICATES ALOT OF TIME, ALONG WITH HISWIFE, DEBBIE, AT ━━ STREETMEMORIAL POST ━━━8 INEASTON.

ALL OF US AT WMAR2NEWS WOULD LIKE TO THANK YOUROBERT BRIAN STURGIS FOR YOURSERVICE AND DEDICATION TO OURGREAT COUNTRY.

WE WANT TO HEARABOUT THE VETERAN IN YOURLIFE... IT COULD BE YOUR LOVEDONE... A NEIGHBOR OR EVEN AC━ WORKER.

NOMINATE THEM FORTHE VETERAN SPOTLIGHTCONTEST... HEAD OVER TO WMAR 2NEWS DOT COM.... CLICK ON THECONTEST SECTION AT THE TOP OFTHE PAGE.

WE'LL NEED A PHOTOAND INFORMATION ABOUT THEVETERAN YOU'RE NOMINATING.

THEVETERAN FEATURED WILL RECEIVEA 10━ DOLLAR VISA GIFT CARDTHANKS TO SUPERIOR DESIGN ANDRESTORATION.

AND THEN MAKESURE TO WATCH GOOD MORNINGMARYLAND..

EVERY MONDAY AS WEPUT MARYLAND VETERANS IN THESPOTLIGHT RIGHT HERE ON AIRAND ON LINE AT WMAR 2 NEWS




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