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Governor Hogan announces first coronavirus death in Maryland

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:57s - Published < > Embed
Governor Hogan announces first coronavirus death in Maryland
Govenor Hogan has announced the first coronavirus death in Maryland.
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Governor Hogan announces first coronavirus death in Maryland

DIED FROM CORONAVIRUS?HE WAS A MAN IN HIS 60HAD OTHER HEALTH ISSUES.

WHATTHOSE WERE WE DONMAY GET MORE INFORMATION ATGOVERNOR LARRY HOGANCONFERENCE SET FOR 10 THISMORNING.

RIGHT NOW THERE ARE85 CASES OF THE CORONA VIRUSIN MARYLAND.

ABOUT HALF OFTHEM ARE IN PRINCE GEORGEAND MONTGOMERY COUNTIES.

WELEARNED A WORKER AT NORTHWESTHOSPITAL IN BALTIMORE COUNTYTESTED POSITIVE FOR THE VIRUS.THEY ARE AT HOME UNDERQUARANTINE& AND LIFE BRIDGEHEALTH SAYS ANYONE WHO CAMEINTO CONTACT WITH THEM HASBEEN NOTIFIED.

THEREPATIENT AT SINAI HOSPITAL WHOHAS THE VIRUS.

THEYWELL AND EXPECTED TO BEDISCHARGED SOON.

HOGAN HASTAKEN A NUMBER OF STEPS TO TRYTO SLOW THE SPREAD OF THEVIRUS& INCLUDING SHUTTING DOWNSCHOOLS, CASINOS, RESTAURANTSAND GYMS. HEGATHERINGS OF 50 OR MOREPEOPLE.

HE SAYS THESE MEASURESARE DISRUPTIVE AND MAY SEEMEXTREME& BUT THEYNECESSARY.

HOGAN "the reasonwe're doing this socialdistancing.

Closing schools.shutting down bars andrestaurants.

It's kinda anunprecedented step that nobodycould have possibly ever hadimagined.

But it's aboutstopping that surge in thehospitals so we don't have somany people getting sick atthe exact same time, trying tosuppress that because nohospital in America has enoughventilators to handle that ifeverybody gets sick at thesame time" AND TO TRY TOPREVENT THAT SURGE INHOSPITALS& HOGAN IS ASKING FORAN ADDITIONAL ━THOUSANDHOSPITAL BEDS.

RIGHT NOW THESTATE HAS ABOUT ━THOUSANDBEDS FOR ACUTE CARE... ANDTHERE'S CONCERN IT WON'T BEENOUGH IF THE NUMBER OF CASESSPIKES EVEN HIGHER.

LIVE INDOWNTOWN BALTIMORE, MK WMA━2NEWOUR TEAM COVERAGE CONTI



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