Where to find education supplies during school closures

SCHOOLS IN ARIOZNA WILL REMAINCLOSED UNTIL APRIL 10TH -- ANDPOSSIBLY UNTIL THE END OF THESCHOOL YEAR.
PARENTS ARESUDDENLY FACED WITH HAVING TOKEEP THEIR KIDS MINDS ENGAGED-- BUT WE'VE BEEN HEARING MANYFAMILIES ARE STRUGGLING WITHHOW EXACTLY TO DO THAT.VALERIE CAVAZOS HAS BEENWORKING FROM HOME -- REMOTELY-- AND HAS SOME ANSWERS FROMEXPERTS.FOR MANY PARENTS -- THE THOUGHTOF TAKING ON THE ROLE OF ASKILLED TEACHER ISFRIGHTENING.
BUT EXPERTS SAY-- THAT'S NOT NECESSARY.
THEPOINT IS SIMPLY TO KEEP YOURCHILDREN LEARNING.
IHOMESCHOOLED MY 2 TWO KIDS FORA YEAR -- AND DISCOVERED THEREARE EDUCATIONAL STORES WHERETEACHERS STOCK UP ON SUPPLIES.IT'S A GOOD PLACE TO LOOK.THERE'S NO SHORTAGE OFSUPPLIES HERE -- AT JONATHON'SEDUCATIONAL RESOUCES STORE.ROWS AND ROWS OF MATERIALSTHAT HELP TEACHERS ANDHOMESCHOOL PARENTS KEEPSTUDENTS ON TRACK -- ANDENGAGED -- ON ACADEMICS.
SOT:1:54 WE RECEIVE INVENTORYEVERY DAY.
WE'RE NOT OUT OFANYTHING." THE PRIMARYINVENTORY HERE CONSISTS OFMATH, READING, SCIENCE, SOCIALSTUDIES AND ARTS MATERIALS FORALL GRADES.
THE SAME RESOURCESTEACHERS USE IN THECLASSROOMS. SOT: 2:55 SOEVERYTHING WE HAVE IS ALIGNEDWITH STATE STANDARDS SO YOU'LLBE SUPPORTING YOUR CHILD WITHWHAT THEY NEED TO BE LEARNINGTHIS YEAR.
3:00 EXPERTS SAYLEARNING DOESN'T HAVE TO BE ACHORE FOR BOTH PARENT ANDCHILD.
:58 WE HAVE A LOT OFTOYS AND GAMES THAT AREEDUCATIONAL.
1:01 3:10 THIS ISA FUN GAME FOR OLDER KIDS THATWORKS WITH VOCABULARY.
BUTIT'S SET UP LIKE MYSTERIES ANDIT'S FUN.
3:20 JONATHAN SAYSTHEY'LL WORK WITH PARENTS TOFIND WHAT THEY NEED.
AND IFTHEY'RE CONCERNED ABOUTSAFETY.
SOT: 2:05 WE'RE HAPPYTO OFFER GLOVES AND WIPES --WHATEVER YOU NEED TO MAKE YOURSHOPPING MORE COMFORTABLE.THERE ARE ALSO A LOT OF FREEEDUCATIONAL WEBSITES -- SOMEARE FUN -- AND SOME REALLYTACKLE TOPICS THAT STUDENTSSTRUGGLE WITH.
THE MOSTRECOMMENDED SITE -- IS KHANACADEMY.
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BACK TO YOU.WE HAVE FINISHED THE WEEK WITHSOME NICE WEATHER AND IT LOOKSLIKE THAT TREND WILL CARRYRIGHT INTO THE WEEKEND.TONIGHT, IN TUCSON, WE'LL SEESOME HIGH CLOUDS WITH A LOWTEMPERATURE OF 47 DEGREES.THERE ARE SOME MORE CHANGES ONTHE HORIZON.
TEMPERATURES WILLCLIMB BACK INTO THE MID-70SOVER THE WEEKEND.
WE'LL TAKETHE 70S INTO THE MIDDLE OFNEXT WEEK BEFORE UPPER 60SRETURN FOR THE END OF THEWEEK.
OVERNIGHT LOWS WILL DROPINTO THE MID-40S THROUGH THEWEEKEND.
LOWS WILL CLIMB BACKINTO THE UPPER 40S FOR MOST OFNEXT WEEK.
WE'LL SEE A SLIGHTCHANCE OF SHOWERS BY NEXTTHURSDAY.
OTHERWISE, THE STORMTRACK WILL REMAIN NORTH OF OURAREA THROUGH THE MIDDLE OFNEXT WEEK.