Local cases of COVID-19 on the rise

RESPONSE TO THE CORONAVIRUS...BUT ALSO NEW CASES POPPING UPIN SAN DIEGO.--HERE'S THE LATEST ON THE VIRUSTHIS MORNING.THERE ARE NOW 159 CONFIRMEDCASES IN SAN DIEGO -- 135 OFTHEM SAN DIEGO RESIDENTS ...INCLUDING TWO MORE LOCALPOLITICAL FIGURES.OVERNIGHT ... THE HEAD OF THECOUNTY DEMOCRATIC PARTYSAYING HE'S BEEN PUT IN THEI-C-U AFTER A POSITIVE TEST.AND SAN DIEGO CITY COUNCILCANDIDATE KELVIN BARRIOS ... WHOWAS ALSO HOSPITALIZED.COUNTY LEADERS ... THOUGH ...OPTIMISTIC ABOUT THE CURRENTSITUATION.THEY SAY THE NUMBER OF AVAILABLEI-C-U BEDS ANDRESPIRATORS IN THE COUNTY ISINCREASI