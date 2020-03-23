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NJ Gov. Phil Murphy Announces 590 New Coronavirus Cases, COVID-19 Now In Every County

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:00s - Published < > Embed
NJ Gov. Phil Murphy Announces 590 New Coronavirus Cases, COVID-19 Now In Every County
Sunday was the first full day of the business shutdown.
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NJ Gov. Phil Murphy Announces 590 New Coronavirus Cases, COVID-19 Now In Every County

AVAILABLE THROUGH STATE ANDCOMMERCIAL LABS.THOSE CERTAIN FACTORS MUST BEMET FOR TESTING.SALEM COUNTRY HAS ITS FIRSTCASE OF COVID-19 MEANING VIRUSIS IN ALL 21 OF NEW JERSEY'SCOUNTIES AND TODAY IS THEFIRST FULL DAY OF A STAY ATHOME ORDER IN THE GARDEN STATEAND SHUT DOWN OF ALL NONESSENTIAL BUSINESSES THAN ISNEW VIDEO FROM HADDENFIELD ASTHE HAVE AING GOES IT'S AGHOST UP TO.AGAIN THE SHUT DOWN ORDERCOMES WITH THREATS OFPROSECUTION.GOVERNOR PHIL MURPHY ADDRESSEDTHE SITUATION THIS MORNINGBEFORE A NATIONAL AUDIENCE.IT'S QUITE CLEAR THATUNLESS WE CRACK THE BACK ONTHE SOCIAL DANCING SIDE ONTHAT CURVE THAT WE'REFLATTENING THE CURVE WE'RETALKING ABOUT WE'LL HAVE ANOVERWHELMING AMOUNT OFPRESSURE IN THE HEALTH CARESYSTEM SO.

WE TOOK THESEEXTRA STEPS AND WE'VE BEENTAKING THEM AALL ALONG.MY PLEA WITH FOLKS IN NEWJERSEY STAY HOME.UNLESS YOU'RE ESSENTIAL ORHELPING US IN THE FIGHT WENEED YOU TO BE AT HOME AND ATHOME SOCIAL DISTANCE.




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NYGiantzFan1980

Graham White RT @cnnbrk: New Jersey Gov. Phil Murphy announces a statewide "stay at home" order which goes into effect at 9 p.m. ET Saturday. Follow liv… 2 hours ago

Freckled_Smudge

Freckled_Smudge RT @filnj: Gov. Murphy Announces NJ 'Stay-At-Home' Order Due To Coronavirus | Patch https://t.co/D6nVZ2pa0X 3 hours ago

daily_targum

The Daily Targum Gov. Phil Murphy (D-N.J.) announced 590 new positive coronavirus disease (COVID-19) cases with four additional deat… https://t.co/1LF2w44c94 5 hours ago

PulpNews

PulpNews Crime Coronavirus In New #Jersey: Gov. #Phil #Murphy Announces 590 New COVID-19 Cases, 4 More #D - Mar 22 @ 5:03 PM ET https://t.co/BnZQRqGTSG 6 hours ago

nesowadnehunk

TD Gov. Murphy Announces NJ 'Stay-At-Home' Order Due To Coronavirus https://t.co/rpNDmr6EwS 11 hours ago

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