Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Health Headlines - 3-23-20

Health Headlines - 3-23-20

Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 02:03s - Published < > Embed
Health Headlines - 3-23-20

Health Headlines - 3-23-20

In today's health headlines we talk about how one father and daughter are making homemade sanitizer.

The world largest spirit manufacturer Diageo is also making hand sanitizer too.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Health Headlines - 3-23-20

IF YOU'RE HAVING A HARD TIMEFINDING HAND SANITIZER... WHYNOT MAKE IT YOURSELF?A DOCTOR-DAUGHTER DUO INMASSACHUSETTS HAS GONE VIRAL...AFTER SHARING THEIR HOMEMADEHAND SANITIZER RECIPE ONLINE.LESLIE GAYDOS HAS THE STORY.IT'S PART SCIENCE EXPERIMENT,PART NECESSITY.THIRTEEN YEAR OLD LILY COMANDERHAS MIXED UP A FEW BATCHES OFHAND SANITIZER.:12"IT STARTED WHEN MY DAD AND IWENT TO A BUNCH OF PHARMACIES TOFIND HAND SANITIZER AND IT WASALLSOLD OUT.

WE DECIDED TO MAKE OUROWN."HER DAD, A BOSTON DOCTOR, KNOWSTHE IMPORTANCE OF USING THECORRECT RATIOS AND MADESURE THEY GOT IT RIGHT.:28"THERE WAS A BUNCH OF VIDEOS OUTTHERE THAT ARE TOTALLY WRONG.

SOWE LOOKED UP THE OFFICIALRECOMMENDATIONS FROM THE WORLDHEALTH ORGANIZATION ON THEOFFICIAL FORMULAS TO MAKE HANDSANITIZER."THEY ADAPTED THE WORLD HEALTHORGANIZATION'S RECIPE FORETHANOL BASED SANITIZER.IT CONTAINS 190-PROOF GRAINALCOHOL, GLYCERIN AND WATER."THERE ARE SOME HINTS THATETHANOL-BASED HAND SANITIZERSARE BETTER FOR VIRUSES, SOTHAT'S THE ONETHAT WE CHOSE.

I MADE SURE THATI MADE LILY DO THE MATHCALCULATIONS HERSELF SO SHEWOULDUNDERSTAND."SHE DID, AND SHE SHARED THEIREXPERIENCE ON TIKTOK.AND SHE'S HAD HUNDREDS OF VIEWS.A FUN PROJECT AND THEY HAVEPLENTY OF HAND SANITIZER FORTHEIR $25 DOLLAR INVESTMENT."THE BEST THING TO DO IS TO WASHYOUR HANDS AND IF YOU CAN'T WASHYOUR HANDS, THEN USE THE HANDSANITIZER.

EVEN BETTER THAN THATIS JUST NOT TO EXPOSE YOURSELFUNNECESSARILY IN THEFIRST PLACE."THE WORLD'S LARGEST SPIRITMANUFACTURER IS ALSO GETTING INON THE HAND SANITIZERGAME.DIAGEO... PRODUCER OF GUINNESS BEER...SMIRNOFF VODKA AND JOHNNIEWALKERWHISKEY... HAS PLEDGED TO DONATEENOUGH ALCOHOL TO MAKE EIGHTMILLIONBOTTLES OF HAND SANITIZER.WE'VE TOLD YOU ABOUT SMALL CRAFTDISTILLERIES IN MICHIGAN ANDACROSSTHE U-S ARE DOING THE SAME.DIAGEO'S SANITIZER... MADE WITH96-PERCENT ALCOHOL... WILL BESENT TO HEALTHCA




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.