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Tokyo 2020 to be rescheduled to no later than summer 2021

Video Credit: Reuters - Sports - Duration: 02:33s - Published < > Embed
Tokyo 2020 to be rescheduled to no later than summer 2021

Tokyo 2020 to be rescheduled to no later than summer 2021

The IOC and Tokyo 2020 Organising Committee agree that the Olympic Games will be rescheduled no later than the summer of 2021.

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Tokyo 2020 to be rescheduled to no later than summer 2021

SHOWS: INTERNET (MARCH 24, 2020) (IOC STATEMENT - ACCESS ALL) (MUTE) 1.

VARIOUS OF JOINT STATEMENT FROM THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE AND THE TOKYO 2020 ORGANISING COMMITTEE LAUSANNE, SWITZERLAND (MARCH 24, 2020) (REUTERS - ACCESS ALL) 2.

VARIOUS EXTERIORS OF OLYMPIC HOUSE - THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE HEADQUARTERS LAUSANNE, SWITZERLAND (MARCH 17, 2020) (REUTERS - ACCESS ALL) 3.

ARCH IN FRONT OF INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE HEADQUARTERS 4.

ARCH AND OLYMPIC RINGS 5.

PAN DOWN FROM OLYMPIC RINGS ON ARCH 6.

OLD AND NEW IOC HEADQUARTERS 7.

PAN FROM OLD HEADQUARTERS TO NEW 8.

NEW HEADQUARTERS 9.

MAN TAKING PICTURE OF BUILDING 10.

NEW BUILDING 11.

JOGGERS PASS BY BUILDING 12.

OLYMPIC RINGS 13.

SIGN OVER DOOR 14.

VARIOUS OF RINGS IN FRONT OF BUILDING TOKYO, JAPAN (MARCH 24, 2020) (REUTERS - ACCESS ALL) 15.

NIGHT SHOT - VIEW OF TOKYO BAY WITH OLYMPIC RINGS MONUMENT LIT UP IN FRONT OF RAINBOW BRIDGE STORY: The International Olympic Committee and Japan's Prime Minister Shinzo Abe have concluded the Tokyo 2020 Olympics must be postponed, and held no later than the summer of 2021, the IOC and Tokyo 2020 organisers said on Tuesday (March 24).

After a call with IOC president Thomas Bach, Abe said the July 24-Aug.

9 event would be rescheduled for the summer of 2021 at the latest, as proof of victory over the coronavirus.

(Production: Tim Hart)




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