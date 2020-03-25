Social distancing at vet hospitals

STILL, JUST LIKE ALMOSTEVERYONE ELSE, YOUR PET'SDOCTOR HAS BEEN FORCED TOCHANGE UP THE WAY THEY DOBUSINESS.13 INVESTIGATES ANCHOR TRICIAKEAN SHOWS WHAT'S NEWPKG 42.24 DR.BRIAN HEWITT: WE DO NOT ALLOWCLIENTS TO CONGREGATE IN THEWAITING ROOM.CHEYENNE WEST ANIMAL HOSPITALIS PRACTICING SOCIALDISTANCING.DOGS, CATS AND OTHER FURRYFRIENDS ARE WELCOME.BUT THEY'RE ASKING HUMANS TOSTAY OUTSIDE.42.43 DR.BRIAN HEWITT: WHEN THEY CALL USTO LET US KNOW THAT THEY AREHERE, ONE OF OUR STAFF MEMBERSWILL COME UP TO THE CAR ANDRETRIEVE THE PET AND BRING THECLIENT, DENISE, TRULYAPPRECIATES.20.40 DENISE: BECAUSE I HAVE MY90-YEAR-OLD MOM LIVING WITH ME.SO I'M VERY VERY CAUTIOUS.PROBABLY MORE CAUTIOUS THANMOST.DENISE BROUGHT IN "PRINCESS,"AFTER SHE STARTED CHEWING ONHER TAIL.SHE SAYS THE HOSPITAL'S NEWPRACTICE IS ACTUALLY REALLYEFFICIENT.21.50 DENISE: WHILE THE DOCTORWAS EXAMINING HER, THE DOCTORCALLED ME ON MY PHONE, TOLD MEEVERYTHING THAT WAS GOING ON...BUTT 22.09 THEN THEY BROUGHTHER BACK OUT AND THE GUY WHOBROUGHT HER OUT EVEN HAD PHOTOSOF EVERYTHING THEY DID.THE HOSPITAL THEN TAKES APAYMENT OVER THE PHONE, SO NOONE EVER HAS TO COME INSIDE.IN CERTAIN CIRCUMSTANCE IFSOMEONE NEEDS TO BRING THEIRPET INSIDE, THE HOSPITAL MAKESTHEY'RE CUTTING BACK ON SOMEROUTINE SERVICES.45.55 DR.BRIAN HEWITT: FOR EXAMPLE SPAYSAND NEUTERS.MOST SPAYS AND NEUTERS ARE NOTURGENT PROCEDURES.SOME OF THE MORE CRITICALSERVICES STILL BEING OFFEREDINCLUDE THE PARVO AND RABIESVACCINE.THE BOTTOM LINE, IF YOUR FURRYFAMILY MEMBER NEEDS SOMETHING,JUST CALL AND ASK.47.17 DR.BRIAN HEWITT: CALL YOURVETERINARIAN AND DISCUSS WHAT'SGOING ON.THEY WILL ADVISE YOU WHETHER ORNOT THEY FEEL IT'S URGENTENOUGH THAT YOU NEED TO COME INOR IF IT'S SOMETHING THAT CANWAIT.THAT WAS TRICIA KEAN REPORTING.AT THIS POINT WE'VE HEARD T