Venetian Las Vegas to give 'LOVE' to healthcare workers

GOING DARK AROUND THE SAMETIME... FOR EARTH HOUR.IT STARTED....IN -2- THOUSAND -7- ...TO DRAW ATTENTION....TO CLIMATE CHANGE.THE ORGANIZERS SAY.....THIS YEAR...IT WILL ALSO SERVE AS A SYMBOLOF WORLD-WIDE SOLIDARITY.....IN THE FIGHT AGAINST.....THE COVID-19 PANDEMIC.IF YOU WANT TO PARTICIPATE..EARTH HOUR IS 8:30 TO 9:30P-M....TOMORROW.THE VENETIAN AND PALAZZO AREPARTICIPATING....IN EARTH HOUR..AT THE SAME TIME...THE VENETIAN TOWER..WILL STRATEGICALLY LIGHTUP......HOTEL ROOMS TO SPELL "LOVE"...TO THANK THE MEDICAL COMMUNITY.IT WILL DO THAT.....EVERY NIGHT...AT 8:30... FOR THE FORESEEABLEFUTURE.WELL....WE ARE LITERALLY BLOWING INTO