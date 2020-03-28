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Public safety alert sent to Floridians' smartphones advising those 65+ to stay home

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:57s - Published < > Embed
Public safety alert sent to Floridians' smartphones advising those 65+ to stay home

Public safety alert sent to Floridians' smartphones advising those 65+ to stay home

Floridians received a public health advisory on Saturday, recommending that people age 65 years or older and those with underlying medical conditions should stay home.

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Public safety alert sent to Floridians' smartphones advising those 65+ to stay home

AFTERNOON... AND IF YOUCHECKED YOUR CELL PHONE,YOU'VE PROBABLY GOTTENNOTIFICATION.ALL FLORIDA RESIDENTS GETTINGA PUBLIC SAFETY ALERT FROM THEFLORIDA SURGEON GENERAL THATSAID ALL RESIDENTS 65 AND OVERAND THOSE WITH UNDERLYINGHEALTH CONDITIONS SHOULD STAYAT HOME.

ACKNOWLEDGING THESACRIFICES FLORIDIANS AREALREADY MAKING, THE GOVERNORALSO TALKED ABOUT THEIMPORTANCE OF ADDING TRAVELADVISORIES FOR PEOPLE COMINGTO FLORIDA FROM EXISTIHOTSPOTS.<<:11 "HOW IS IT FAIR TO JUSTBE DROPPING PEOPLE IN FROM THEHOT ZONES BRINGING INFECTIONWITH THEM AND SEEDING THECOMMUNITY WITH NEW INFECTIONTHAT THEY'RE TRYING TO STAMPOUT."




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LarinzoMosley

Larinzo Mosley RT @KelsiThorud: BREAKING: Florida’s Surgeon General just sent out a public safety alert telling people 65+ or who have medical conditions… 7 minutes ago

meezygab

⬳𝖌𝖆𝖇𝖘⟿ RT @WPTV: Public safety alert sent to Floridians' smartphones advising those 65+ to stay home https://t.co/pvNmlVUEX8 https://t.co/XTqZMbne… 9 minutes ago

anelyss23_

anelyss. RT @OfficialJoelF: New public safety alert sent out to phones https://t.co/3PUSD7xDk3 17 minutes ago

SFlagirl2000

AnnM🇺🇸 Public safety alert sent to Floridians' smartphones advising those 65+ to stay home. Thanks to all NORTHERN states… https://t.co/OVu4I9ODpZ 1 hour ago

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