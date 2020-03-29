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Governor, Dobbs update on COVID-19

Video Credit: WAPT - Duration: 00:52s - Published < > Embed
Governor, Dobbs update on COVID-19
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Governor, Dobbs update on COVID-19

CONFERENCE THIS AFTERNOON TOGIVE USTHE LATEST ON THE CORONA VIRUSFIGHAFTER A BIG OVERNIGHT SURGE INPOSITIVECASES, THEY TOOK TO SOCIAL MEDIATO ADVISEPEOPLE ON WHAT THEY SHOULD BEDOING TOSTOP THE SPREAD.

"EVEN WITH ALL OF THAT, OUR WEEKOVER WEEK INSURANCE CLAIMS WEREACTUALLY OVER FIVE-HUNDRED, OUR UNEMPLOYMENTINSURANCE CLAIMS WERE UP FIVHUNDRED AND FIFTY PERCENT WEEKOVER WEEK... FIVHUNDRED AND FIFTY-PERCENT.""THE GOOD NEWS IS, THROUGHEXECUTIVE ORDER, I ACTUALLYWAIVEDTHE ONE WEEK WAITING PERIOD."THE GOVERNOR ALSO DID NOT RULEOUT THE POSSIBILITY OF ASTATEWIDE SHELTER INPLACE ORDER AND SAID HE IS INCONSTANTCOMMUNICATIONS WITH HEALTHOFFICIALS ONMAKING THAT DECISION.

GOVERNOR REEVES ALSO OFFERING




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