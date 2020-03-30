Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Consumer Reports: Killing coronavirus in the car

Consumer Reports: Killing coronavirus in the car

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:28s - Published < > Embed
Consumer Reports: Killing coronavirus in the car

Consumer Reports: Killing coronavirus in the car

Washing your hands and sanitizing surfaces are important in the fight against the coronavirus.

But one area you might have overlooked?

Your car.

Consumer Reports says disinfecting your ride goes far beyond the steering wheel.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Consumer Reports: Killing coronavirus in the car

INSIDE AND OUT, CONTROL KNOBSAND BUTTONS, THE TOUCHSCREEN,EVEN YOUR DIRECTIONAL ANDWIPER CONTROL STALKS ARETOUCHED VIRTUALLY EVERY TIMEYOU DRIVE YOUR VEHICLE."CONSUMER REPORTS AUTOMOTIVEEDITOR JON LINKOV SAYS SINCETHE INTERIOR OF MOST CARS AREMADE UP OF A NUMBER OFDIFFERENT MATERIALS, IT'SIMPORTANT TO USE THE RIGHTPRODUCTS, AND TECHNIQUES, TODISINFECT YOUR VEHICLEPROPERLY.

CHYRON: JON LINKOV,CONSUMER REPORTS AUTOS EDITOR"YOU DEFINITELY WANT TO STAYAWAY FROM USING BLEACH ORHYDROGEN PEROXIDE INSIDE YOURCAR.

THOSE PRODUCTS COULDEASILY DO DAMAGE TO YOUR CAR'SUPHOLSTERY." ACCORDING TO THECENTERS FOR DISEASE CONTROLAND PREVENTION, ALCOHOLSOLUTIONS THAT CONTAIN ATLEAST 70-PERCENT ALCOHOLSHOULD BE EFFECTIVE AT KILLINGCORONAVIRUS.

THIS MEANS NEARLYEVERY INTERIOR SURFACE OF YOURCAR CAN BE CLEANED WITHISOPROPYL ALCOHOL-BASEDCLEANERS YOU ALREADY USEAROUND THE HOUSE.

CONSUMERREPORTS RECOMMENDS FOCUSING ONDISINFECTING THESE VEHICLE HOTSPOTS: YOUR STEERING WHEEL,DOOR HANDLES INSIDE AND OUT,YOUR CAR'S SHIFTER, ALL WINDOWAND CONTROL BUTTONS, WIPER ANDTURN SIGNAL STALKS, DOORARMRESTS, ANY GRAB HANDLES,AND SEAT ADJUSTERS.

"AND IFYOUR CAR HAS A TOUCH SCREEN,DON'T USE ANYTHING THAT HASAMMONIA AS AN INGREDIENT,SINCE IT CAN STRIP OFFANTI-GLARE ANDANTI-FINGERPRINT COATINGS ONTHE SCREEN." LOW ON CLEANINGSUPPLIES?

SOAP AND WATER AREALSO A SAFE BET FOR MOSTSURFACES.

BUT NO MATTER WHATYOU USE, A GENTLE TOUCH ISRECOMMENDED.

"THE SURFACESINSIDE YOUR CAR ARE USUALLYGOING TO BE MORE DELICATE THANSOMETHING LIKE THE COUNTERTOPIN YOUR KITCHEN, SO TAKE CAREIN HOW YOU APPLY THE CLEANINGPRODUCTS.

WIPE DOWN LEATHERGENTLY WITH A MICROFIBER CLOTH-- RUBBING TOO VIGOROUSLYCOULD START TO REMOVE THECOLOR FROM THE DYE IN THELEATHER." AND WHEN WIPING DOWNFABRIC UPHOLSTERY, AVOID USINGTOO MUCH WATER, IT COULD ENDUP CREATING A MUSTY SMELL ORENCOURAGING MOLD GROWTH IN THECUSHIONS.AND OUTSIDE OF CORONAVIRUSCONCERNS, CONSUMER REPORTSSUGGESTS ALWAYS DOING YOURBEST TO DRIVE WITH CLEAN HANDSTO KEEP THE SURFACES IN YOURCAR FROM COLLECTING DIRT OVERTIME AND LOOKING WORN OUT.TIME YOU DRIVE YOUR VEHICLE."CONSUMER REPORTS AUTOMOTIVEEDITOR JON LINKOV SAYS SINCETHE INTERIOR OF MOST CARS AREMADE UP OF A NUMBER OFDIFFERENT MATERIALS, IT'SIMPORTANT TO USE THE RIGHTPRODUCTS, AND TECHNIQUES, TODISINFECT YOUR VEHICLEPROPERLY.

CHYRON: JON LINKOV,CONSUMER REPORTS AUTOS EDITOR"YOU DEFINITELY WANT TO STAYAWAY FROM USING BLEACH ORHYDROGEN PEROXIDE INSIDE YOURCAR.

THOSE PRODUCTS COULD




You Might Like


Tweets about this

bucknagy46

Bob Nagy RT @kgun9: Consumer Reports: Killing coronavirus in the car. @mark_onthe_news https://t.co/vFPs8kSzNy https://t.co/vtl3tNPwuK 1 day ago

kgun9

KGUN9 On Your Side Consumer Reports: Killing coronavirus in the car. @mark_onthe_news https://t.co/vFPs8kSzNy https://t.co/vtl3tNPwuK 1 day ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.