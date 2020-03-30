Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > 'We miss you, we love you': Maine teachers hold parade to safely connect with students

'We miss you, we love you': Maine teachers hold parade to safely connect with students

Video Credit: WMTW - Duration: 01:36s - Published < > Embed
'We miss you, we love you': Maine teachers hold parade to safely connect with students

'We miss you, we love you': Maine teachers hold parade to safely connect with students

"We just want to spread the love and let everyone know that we’re all together in this."

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

'We miss you, we love you': Maine teachers hold parade to safely connect with students

QUARANTINE..WMTW NEWS 8'S TALIACLARKE WAS THERE..

TALIA ON CAM22;56;14;12 "TEACHERS AREIN THEIR CARS READY TO GODOWN THE PARADE ROUTE LEADBY THIS BOOTHBAY BUS..

ANDREADY TO SAY HI TOTHEIR STUDENTS."22;56;22;19PKGHONKING HORNS..SMILES..AND WAVES..IN ORDER TO SPREAD SOMEHAPPINESS THROUGH SELF-QUARANTINE..TEACHERS IN BOOTHBAYHARBOR DECIDED TO HAVE A CARPARADE IN TOWN.THEY ADMIT..

THESE WEEKS..HAVE BEEN DIFFICULTWITHOUT THEIR STUDENTSLISA ANDREWS / 1ST GRADETEACHER IN BOOTHBAY HARBOR22;56;47;23 "VERYSTRESSFUL..

LONELY..PROBABLY FOR THEM TOO."22;56;54;03<BUTT




You Might Like


Tweets about this

WMTWVikesFan8

Tony Matthew RT @TaliaClarkeWMTW: Teachers in BoothBay shout “We love you! We miss you!” To students during their Teacher Car Parade. They’re driving th… 4 hours ago

TaliaClarkeWMTW

Talia Clarke Teachers in BoothBay shout “We love you! We miss you!” To students during their Teacher Car Parade. They’re driving… https://t.co/hr7DlEB1S8 8 hours ago

MissCath7

Catherine Handren Ness @StephenAtHome please keep broadcasting from your home! I love Benny. My favorite Maine Coon was also named Benny.… https://t.co/RxHJxNNZ5M 18 hours ago

6NewsCTX

KCENNews "I love you and I miss you…bring beer." 😂♥ https://t.co/AawPdZ8wBI 22 hours ago

TLBMcilwain

Tammy L. McIlwain RT @newscentermaine: "I love you and I miss you…bring beer." 😂♥ https://t.co/5XlTDGGXXn 1 day ago

newscentermaine

NEWS CENTER Maine "I love you and I miss you…bring beer." 😂♥ https://t.co/5XlTDGGXXn 1 day ago

raesanni

Rae Sanni @Maine_Char It kills me that that could have been a Janet Jackson song. Love this obvi but would love to see Miss Jackson’s version. 1 day ago

choudhary_zoya

Riya choudhary @AanamikaB Same here.maine bhi bahut baar bola i love u,miss u ,keep stubble,dont marry,focus on career 1 day ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.