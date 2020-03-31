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Filing for unemployment during the pandemic

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:18s - Published < > Embed
Filing for unemployment during the pandemic

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Filing for unemployment during the pandemic, tips from experts on how to make it less stressful.

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Filing for unemployment during the pandemic

A RECORD BREAKING "92 THOUSAND"PEOPLE FILED CLAIMS LAST WEEK..

NEW TONIGHT...ANNIE TAYLOR SHOWS YOU HOW TOMAKE "SIGNING UP" AS QUICK ASPOSSIBLE.3:25 "IF YOU'VE NEVER APPLIEDBEFORE FOR UNEMPLOYMENT TAKE ADEEP BREATH BECAUSE THIS WASPROBABLY REALLY SUDDEN ANDSHOCKING." OVER 3 MILLIONAMERICANS WERE LAID OFF IN THEPAST COUPLE WEEKSNOW MANY OFTHEM WILL HAVE TO DO SOMETHINGTHEY'VE NEVER DONEFILE FORUNEMPLOYMENT BENEFITS :34"UNEMPLOYMENT BENEFITS ISMONETARY RELIEF WHEN YOU U U VEBEEN TERMINATED FROM A JOB."VICKI SALEMI A CAREER EXPERTFOR MONSTER JOBS SAYS,FULL-TIME AND PART- TIMEWORKERS CAN APPLY.AND INSOME STATES GIG WORKERS, LIKEUBER AND LYFT DRIVERS 'CAN'ALSO FILE FOR UNEMPLOYMENTBENEFITS.2:00 "STATE RULES AND STATEELIGIBILITY DIFFER.YOUR BEST POINT OF REFERENCEFOR YOUR OWN STATE IS TO GO TOCAREERONESTOP.ORG GFX: WHENYOU'RE THERE HERE'S WHATYOU'LL NEED TO FILE -SOCIAL SECURITY NUMBER DRIVERSLICENSE (YOU MIGHT HAVE DONETHIS ALREADY, BUT IF NOT DOUBLECHECK WHETHER THERE'S ANAPOSTROPHE, OR IF IT SINGULAR.I CAN'T RECALL.) WHY YOU ARE NOLONGER EMPLOYED WAGES EARNEDOVER THE PAST YEAR AND YOUREMPLOYER REGISTRATION NUMBERPERIOD BEFORE YOU CAN RECEIVEBENEFITS.4:13 "ONCE YOU APPLY AND YOURECEIVE THAT FIRST CHECKYOU'LL BE PAID FOR THATFIRST WEEK OF UNEMPLOYMENT."5:49 ANNIE ON CAM: "HOW MUCHMONEY CAN I EXPECT?

MY FULLPAYCHECK?" VIKI "IT WILL NOT BEYOUR FULL PAYCHECK THERE'S ACALCULATION THAT DIFFERS BYEACH STATE." THESE BENEFITSWILL GO STRAIGHT INTO YOURDIRECT DEPOSIT WEEKLY.(MAYBE SAY: THESE BENEFITS WILLGO STRAIGHT INTO YOUR CHECKINGACCOUNT EACH WEEK IF YOU HAVESET UP DIRECT DEPOSIT FOR YOURUNEMPLOYMENT BENEFITS.IS THIS RIGHT?

OR DOES ITFOLLOW WHAT AN EMPLOYEE HADWITH THEIR JOBS BEFORE THEYWERE LAID OFF?) IT'S IMPORTANTTO NOTE THAT UNEMPLOYMENTBENEFITS DON'T LAST FOREVER.4:45 "UNEMPLOYMENT BENEFITS CANLAST UP TO 26 WEEKS WHICH IS5:04 "BUT YOU DO NEED TO SHOWMANY STATES, THAT YOU ARE ABLEWILL COME.(NOT SURE WHAT YOU'RE SAYINGHERE BUT I DON'T THINK YOU NEEDSPREADING HOPE...DURING THE PANDEMIC!LAS VEGAS ENTERTAINERS...COME




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