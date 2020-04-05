Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Coronavirus cases in India reach 3374, mass testing drive in Chennai from today|Oneindia

Coronavirus cases in India reach 3374, mass testing drive in Chennai from today|Oneindia

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:27s - Published < > Embed
Coronavirus cases in India reach 3374, mass testing drive in Chennai from today|Oneindia

Coronavirus cases in India reach 3374, mass testing drive in Chennai from today|Oneindia

SEVENTY-SEVEN PEOPLE HAVE DIED IN INDIA AFTER BEING INFECTED WITH THE NOVEL CORONAVIRUS.

ACCORDING TO THE HEALTH MINISTRY THE COUNTRY RECORDED 472 CASES IN LAST 24 HOURS THAT TAKES THE TOTAL TO 3,374.

INDIA TO LIGHT DIYAS, CANDLES, LAMPS TODAY AT 9 PM AS URGED BY PM MODI TO “DEFEAT THE DESPAIR” BROUGHT ON BY THE COVID-19 PANDEMIC.

US PRESIDENT DONALD TRUMP ON SATURDAY SAID HE REQUESTED PRIME MINISTER NARENDRA MODI TO RELEASE ORDERS PLACED BY THE UNITED STATES WITH INDIAN PHARMACEUTICAL COMPANIES FOR HYDROXYCHLOROQUINE DOSES, WHICH HE HAS PERSONALLY HAILED AS A GAME-CHANGER IN THE FIGHT AGAINST THE CORONAVIRUS AND OTHER NEWS

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

You Might Like


Tweets about this

drishtikone

दृष्टिकोण New post on my blog: Coronavirus Live Updates: Cases in India reach 3374, death toll 77 https://t.co/LMwTSYQTiz News 8 minutes ago

yespunjab

YesPunjab.com (For Punjabi follow @BawaHs) #Coronavirus cases in #India reach 3,374, with 77 deaths https://t.co/3DYm9ZUZMP https://t.co/FdH3IoXU7z 36 minutes ago

YuvNewsOfficial

Yuv News Coronavirus cases reach 3,374 in India, with 77 deaths - https://t.co/L41H6Je1gM https://t.co/DxqwNu0qey 48 minutes ago

MENAFN

MENAFN Business Coronavirus cases reach 3,374 in India, with 77 deaths https://t.co/OpBwUI9ZUi 57 minutes ago

sakaltimes

Sakal Times The Union Health Ministry said 77 deaths were reported across the country due to #Coronavirus, and the total number… https://t.co/uzQPnDjefg 1 hour ago

IndiaNewsStream

India News Stream Coronavirus cases reach 3,374 in India, with 77 deaths https://t.co/WO7ZVnzIv7 1 hour ago

thesamikhsya

The Samikhsya Coronavirus cases reach 3,374 in India, with 77 deaths https://t.co/jY9Vrp4g8o 1 hour ago

WaniAam06346553

[email protected]ñi Ã@miR @ImmuWanii Coronavirus LIVE: Number of positive cases in India reach 3588, death toll at 99 STAY HOME, STAY SAFE 1 hour ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.