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Monday evening forecast

Video Credit: 7News - The Denver Channel - Duration: 01:55s - Published
Monday evening forecast
Monday evening forecast with Mike Nelson.
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Monday evening forecast

TRY TO DO THAT WHEN YOU AREHEADING OUTSIDE.IF YOU ARE HEADING OUTWITH YOURMASK, YOU WILL HAVE A GREATAFTERNOON.64 DEGREES AT 7:00 P.M.50 BY 11:00 P.M.

AND IT ISREALLY NICE OUT THERE RIGHT NOW.THIS IS THE VIEW AT CITY PARKWITH SKIES PARTLY CLOUDY.WHAT A DAY TODAY.HIGH TEMPERATURE 73 DEGREES.40 WAS THE LOW.THE RECORD IS 83.NORMAL IS 59 DEGREES.RIGHT NOW THE TEMPERATURES ARESTILL VERY MILD.HOLDING IN THE 70s ACROSS THEFRONT RANGE.72 DOWNTOWN.73 AT THE AIRPORT.PRESSURE IS FALLING SLIGHTLY ANDTHE AIR QUALITY IS GOOD.AS FAR AS WEATHER CONDITIONS,THE NEXT STORM IS ON THE MAP.IT'S POUNDING CALIFORNIA WITHRAIN AND SNOW.IN ADVANCE OF IT, WE WILL BEWARM AND DRY FOR TONIGHT AND FORTOMORROW.VERY COMFORTABLE CONDITIONSCOMING UP.SKIES WILL BE MOSTLY CLEARTHROUGH THE NIGHTTIME HOURS.OUR LOW TEMPERATURES NOT ALLTHAT COLD.JUST IN THE 40s ON THE PLAINS.SOME UPP 30s, 20 IN THEMOUNTAINS.ALONG THE FRONT RANGE WE WILLSEE THE TEMPERATURES BY MORNING32 IN DENVER AND 37 IN GREELEY.TOMORROW IS A SUNNY DAY.WITH THAT, WE WILL HAVETEMPERATURES BOUNCING BACK UP TOWHERE THEY WERE IN THE UPPER60s TO MID 70s ON THEPLAINS.A LOT OF 40s AND 50s UP INTOTHE MOUNTAINS OF OUR FORECASTFOR TONIGHT WILL BE A NICE ONE.WE WILL SEE TEMPERATURESDROPPING DOWN ONLY TO AROUND 42BY EARLY TOMORROW MORNING.AND THEN TOMORROW WILL BEANOTHER BEAUTIFUL DAY COMING UPWITH HIGH TEMPERATURES IN THELOW 70s.A LOT LIKE TODAY.GUSTY WINDS AT TIMES, BUT NOTTOO BAD.I HOPE YOU ENJOYED IT BECAUSE ITWON'T STICK AROUND.WE HAVE CHANGES COMING UP.CLOUDS INCREASE AS THE WESTERNSTORM APPROACHES ON WEDNESDAY.WE ARE RAIN AND COOLER THURSDAY.58 FRIDAY.BACK TO 60 SATURDAY.BUT SNOW AND COLDER FOR EASTERSUNDAY AND FLURRIES AND COLD BYMONDAY.NOT LOOKING GOOD FOR THE EASTERWEEKEND.BUT AT LEAST TOMORROW IS GOINGTO BE A DELIGHTFUL




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