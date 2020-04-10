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Easter messages from City Officials

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:02s - Published
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Easter messages from City Officials

BAKERSFIELD IS ASKING EVERYONETO KEEP SOCIAL DISTANCING INMIND WHEN IT COMES TO MAKINGEASTER PLANS...SEVERAL CITY LEADERS RELEASINGVIDEO MESSAGES --URGING THE PUBLIC TO STAY HOMETO CELEBRATE THEEASTER HOLIDAY -- IN AN EFFORTTO PREVENT FURTHER SPREADOF CORONAVIRUS.THE MESSAGES CAME FROM MAYORKAREN GOH, CITYMANAGER CHRISTIAN CLEGG ANDDIRECTOR OF RECREATION ANDPARKS DIANNE HOOVER.HERE'S A LITTLE OF WHAT MAYORKAREN GOH HAD TO SAY..."WITH THE EASTER HOLIDAY WEEKENDAPPROACHING, I ASK US ALL TOHELP EVEN MORE.

EASTER IS AWONDERFUL TIME TOCELEBRATE TRADITIONS.

THIS YEAR,THINK OF NEW WAYS TO KEEP YOURTRADITIONS ALIVE, BUT STAY HOMEAND AVOID GATHERINGS."EACH CITY LEADER SAID AMENITIESAT LOCAL PARKS WILLBE CLOSED.

THAT INCLUDESRESTROOMS, PARK GROUNDSAND ANY PLAY EQUIPMENT.TRADITIONS ALIVE, BUT STAY HOMEAND AVOID GATHERINGS."EACH CITY LEADER SAID AMENITIESAT LOCAL PARKS WILLBE CLOSED.

THAT INCLUDESRESTROOMS, PARK GROUNDS AND ANYPLAY EQUIPMENT.OFFICIALS ENCOURAGED TO ATTENDAN ONLINE OR VIRTUALCHURCH WITH THEIR FAMILIES FOREASTER.TO WATCH EACH MESSAGE IN FULL --HEAD TO OUR WEBSITE -- TURNTO 23 DOT COM OR OUR 23ABCFACEBOOK PAGE.NEW DETAILS TONIGHT ON HOW LOCALLAW ENFORCEMENT IS




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IknowuGabriela

Gabriela 🤩⭐️ RT @CJMENews: From homemade hearts to Easter decorations, painted windows and friendly sidewalk chalk messages, Regina residents are findin… 1 week ago

CJMENews

980 CJME From homemade hearts to Easter decorations, painted windows and friendly sidewalk chalk messages, Regina residents… https://t.co/XjYfQveyDW 1 week ago

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