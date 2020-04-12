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Coronavirus: Punjab Cop's hand chopped, 2 injured in attack by groups defying lockdown | Oneindia

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:29s - Published
Coronavirus: Punjab Cop's hand chopped, 2 injured in attack by groups defying lockdown | Oneindia

Coronavirus: Punjab Cop's hand chopped, 2 injured in attack by groups defying lockdown | Oneindia

A POLICE OFFICER'S HAND WAS CHOPPED OFF AND TWO OTHER OFFICERS WERE INJURED WHEN A GROUP OF PEOPLE ATTACKED THEM AT A VEGETABLE MARKET IN PUNJAB'S PATIALA DISTRICT THIS MORNING.

THE POLICE SAID THEY WERE ATTACKED WHEN THEY WERE TRYING TO ENSURE THE LOCKDOWN WAS IN PLACE.

PUNJAB HAS EXTENDED THE LOCKDOWN TILL MAY 1.

THE UNION HEALTH MINISTRY ON SATURDAY SAID THE NUMBER OF CORONAVIRUS CASES IN INDIA WOULD HAVE SHOT UP TO 8.2 LAKH BY APRIL 15 HAD THE CENTRE NOT ENFORCED A NATIONWIDE LOCKDOWN AND OTHER CONTAINMENT MEASURES.

FORMER MADHYA PRADESH CHIEF MINISTER AND SENIOR CONGRESS LEADER KAMAL NATH ON SUNDAY ALLEGED THAT BHARATIYA JANATA PARTY-LED CENTRAL GOVERNMENT DELAYED IMPOSITION OF LOCKDOWN OVER COVID-19 TO ENSURE THEIR GOVERNMENT IS FORMED IN THE STATE AND OTHER NEWS.

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Nehaakhan16

Neha Khan 🍀 RT @kiranshaw: Punjab policeman's hand chopped, two others injured in attack by group defying coronavirus lockdown Dastardly attack - let’s… 10 seconds ago

habbas060

ஆதி தமிழன் RT @IYC: A shame and a stain on humanity. We strongly condemn this heinous crime of mutilating a policeman by people defying the lockdown.… 1 minute ago

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Asianet Newsable The #PunjabPolice personnel was attacked after a group of people were asked to show their curfew pass amid movement… https://t.co/ON4ExnPGQ0 3 minutes ago

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Kumarpal कुमारपाल RT @Outlookindia: Police said they recovered arms, petrol bombs, Rs 35 lakh cash, bags full of cannabis during the raid at a Gurudwara in B… 6 minutes ago

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M M Subhani RT @vmoorthynow: In other news: A policeman's hand reportedly chopped off in Patiala, Punjab. Accused are not Jamaatis & are now hiding in… 6 minutes ago

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Gurjit Singh Despicable act. Violating the law, breaching humanity and upto no good as an example. Punjab Cop's Hand Chopped, 2… https://t.co/5HRy5PdrC4 18 minutes ago

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Avneet RT @ndtv: Punjab Cop's Hand Chopped, 2 Injured In Attack By Group Defying Lockdown https://t.co/FeJWWuxOYR #NDTVNewsBeeps https://t.co/Xl4P… 22 minutes ago

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