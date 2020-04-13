Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > 3-D Easter art in Las Vegas

3-D Easter art in Las Vegas

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:58s - Published
3-D Easter art in Las Vegas

3-D Easter art in Las Vegas

A Las Vegas family created 3-D Easter art to help kids enjoy the day during a pandemic.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

3-D Easter art in Las Vegas

SEVERAL NEIGHBORS WANTED TOMAKE SURE THE EASTER BUNNY GAVECHILDREN A SWEET DAY, WHILESTILL BEING STUCK INSIDE.THE NEIGHBORHOOD IS NEARMARYLAND PARKWAY AND CACTUSAVENUE.YOU CAN SEE IT'S ALSO DECORATEDWITH CHALK BUNNIES AND A GIANT3-D EASTER EGG BASKET.THE CONCEPT WAS CREATED BY ONEFAMILY, WHO WANTED TO PROVIDE ALITTLE LIGHT DURING THIS TIME.THERE WAS 1,2,3,4,5,6,7 OF USLAST NIGHT AT MIDNIGHT, CUT OUTSTENCILS AND EVERYBODY TO TOOKTHE WHOLE BLOCK UP AND OUT THEMOUT, WHILE I SAT HERE AND I DIDTHE BASKET WHILE THEY WERE OUTBOBBY ENLISTED THE HELP OF HISNEIGHBORS, THREE SISTERS.THEY LOVED THAT THIS WAS AGREAT OPPORTUNITY TO GET OUT OFTHE HOUSE.AND WE WERE STILL ABLE TOREMAIN SOCIALLY DISTANCED , SOWE WERE OUT THERE WITH OURGLOVES AND OUR MASKS ANDCOVERED UP IN OUR HOODS , JUSTON OUR HANDS AND KNEES, WORKINGWITH THE CHALKEVERYONE WHO WAS INVOLVED, ALSOLEFT CHALK AT THE DOOR FORFAMILIES WHO HAVE CHILDREN INLET'S CHECK IN WITH LEAH




You Might Like


Tweets about this

LucyAnneAngelo

Lucy Angelo Happy Easter! 🐣🌸🐰 @ Desert Shores, Las Vegas https://t.co/XTcDko5nbA 7 minutes ago

polston_maria

maria fico polston RT @FOX5Vegas: Easter Sunday looked different for worshippers across the valley as churches made adjustments to adhere to social distancing… 9 minutes ago

FOX5Vegas

FOX5 Las Vegas Easter Sunday looked different for worshippers across the valley as churches made adjustments to adhere to social d… https://t.co/FgFxGx1yb0 10 minutes ago

shelby_schmidd

S H E L B Y RT @babymegsss: Happy Easter from Vegas, Harley & I.💓 https://t.co/GLCVIeFLpZ 11 minutes ago

HuntressofCrete

Artemis RT @reviewjournal: Participants said they were protesting the ban because it included drive-up religious services #CoronavirusOutbreak ht… 28 minutes ago

Earl_Smith_NLV

Earl E. Smith @officialDannyT Hey Holmes, Happy Easter from Vegas. Cheers! 35 minutes ago

LorenaPeril

Lorena Peril RT @LivinSports: Happy Easter to some of my Vegas friends. @thetoyman1 @LorenaPeril @WillieGRamirez Stay safe and hope to see you guys in L… 36 minutes ago

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.