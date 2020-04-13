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SC says that free Covid-19 tests only for poor, leaving Govt to decide on who else to benefit

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:00s - Published
SC says that free Covid-19 tests only for poor, leaving Govt to decide on who else to benefit

SC says that free Covid-19 tests only for poor, leaving Govt to decide on who else to benefit

TAMIL NADU BECOMES THE 5th STATE TO EXTEND THE LOCKDOWN TILL APRIL 30th.

PUNJAB, ODISHA, TELANGANA AND WEST BENGAL HAVE ALREADY EXTENDED THE LOCKDOWN TO APRIL 30th.

THE TOTAL NO.

OF CASES IN INDIA HAVE CROSSED 9000 AND ATLEAST 308 DEAD.

THE VALIDITY OF VISAS OF FOREIGNERS STRANDED IN INDIA DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC HAS BEEN EXTENDED TILL APRIL 30, NEWS AGENCY PRESS TRUST OF INDIA REPORTED CITING AN ORDER BY THE HOME MINISTRY.

THE ANNOUNCEMENT COMES A DAY BEFORE PRIME MINISTER NARENDRA MODI IS TO ADDRESS THE NATION ON THE LOCKDOWN.

And more news #CoronavirusLockdown #CoronavirusOutbreak #Lockdown21 #Covid

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