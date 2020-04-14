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Kind Easter message to essential workers stolen in Parkville

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:37s - Published
Kind Easter message to essential workers stolen in Parkville
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Kind Easter message to essential workers stolen in Parkville

THEN IN THE STILL OF THE 7OCLOCK HOUR LAST NIGHT,SOMEBODY STOLE THE MESSAGE OFTHANKS.

I SPOKE TO THE MOMMYOF THIS BUNNY SHANNON MCMILLANWHO JUST CAN'T BELIEVE THISHAPPENED.THESE ARE THE FOUR FACES YOURHURT.

THE EASTER BUNNY WAS AGIFT TO PEYTON FOR HIS FIRSTEASTER.

AND THEN ON SUNDAY DADGAVE THE BUNNY A PSL ON THECORNER OF PERRING PARKWAY ANDTAYLOR AVENUE IN PARKVILLEREAD THE SIGN.

READ THE SMALLPRINT AND THEN SOMETIMEBETWEEN 715 AND 720 LASTNIGHT, SOMEBODY STOLE TBUNNY?

IT WAS A KIND GESTUREFROM A FAMILY WHOS DADBEEN LAID OFF BECAUSE OF THEVIRUS.

BUT THE MESSAGE FROTHOSE IN PARKVILLE IN RETURNHAS BEEN OVERWHELMING.

SO IFYOU HAVE THE BUNNY TONIJUST THINK OF THE FOUR THATDON"TPEOPLE WHO ARE STU




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