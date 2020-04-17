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Palm Beach County won't reopen until 'peak' of coronavirus cases is reached

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:47s - Published
Palm Beach County won't reopen until 'peak' of coronavirus cases is reached

Palm Beach County won't reopen until 'peak' of coronavirus cases is reached

Non-essential businesses, parks, public and private beaches, boat ramps, and public and private golf courses in Palm Beach County will remain closed for the "foreseeable future" to prevent the spread of the deadly coronavirus, officials announced on Friday.

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Palm Beach County won't reopen until 'peak' of coronavirus cases is reached

EFFORTS TO BATTLE THECORONAVIRUS.

WPTV NEWS-CHANNEL5THE IMMEDIATE NEXT STEPS& ANDWHATAHEAD.COUNTY LEADERS CONTINUE TOFOCUS ON TWO KEY POINTS WHENTACKLING THIS AGGRESSIVEVIRUS& SOCIAL DISTANCING& ANTESTING.ANOTHER TESTING SITE ISEXPECTED TO OPEN BY THE END OFNEXT WEEK IN ROYAL PALM BEACHAT THE WALMART ON BELVEDEREAND STATE ROAD 7& THAT SITE ISEXPECTED TO SERVE ABOUT 1-HUNDRED PEOPLE PER DAY& SO FARÃTHERE HAVE BEEN ROUGHLY 12-THOUSAND PEOPLE WHO HAVE BEENTESTED IN PALM BEACH COUNTY&EVEN THOUGH THE COUNTY HASABOUT 1- POINT-5 MILLIONRESIDENTS& OFFICIALS SAY THATDATA IS STILL VITAL INDETERMINING THE OVERALLPROJECTION."SORRY NO VERBATIM" OUTCUE:’WERE NOT GOING TO LOOK LIKEMIAMI WELIKE NEW YOR”WHEN IT COMES TO A PLAN ABOUTRE-OPENING BUSINESS& COUNTYLEADERS SAY THEY ARE FACTORIIN THE ECONOMIC RAMIFICATIONIN THEIR DECISION& IT WOULDCOME IN STAGES*AFTER APOTENTIAL SURGE IN CASES&.WHICH COULD BE THE FIRST WEEKIN MAY.

IN PBC LS WPTV.THE MAYOR OF WEST PALM BEACHSAYING TODAY - HEVERY EARLY STAGES OF THINK




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Miamiheat1966

G. Antionett Wilson RT @WPTV: #BREAKING: Palm Beach County won't reopen until 'peak' of coronavirus cases is reached. WATCH LIVE >> https://t.co/DM2hLDHsN1 htt… 5 minutes ago

clbrownjr

Chet Jr. RT @jayobtv: Palm Beach County Mayor says non-essential businesses, parks, boat ramps, etc won’t be opening back up for the “foreseeable fu… 13 minutes ago

CandaceM13

Candace M RT @lesleyabravanel: The Mayor of Palm Beach County, @DavidMKerner is sane. Whew. #KeepFloridaClosed #TrumpGenocide https://t.co/CDlWA9fj1R 30 minutes ago

lesleyabravanel

Lesley Abravanel🆘 The Mayor of Palm Beach County, @DavidMKerner is sane. Whew. #KeepFloridaClosed #TrumpGenocide https://t.co/CDlWA9fj1R 30 minutes ago

lesleyabravanel

Lesley Abravanel🆘 @andythomsonboca I like this guy, @DavidMKerner. He's sane. https://t.co/CDlWA9fj1R 30 minutes ago

SantalucesROTC

Warrior Six Mayor Kerner said the county won't begin the reopening process until after it hits its "peak" of cases, or the poin… https://t.co/Xr7ff16BCu 42 minutes ago

metaxas_ari

Ari Metaxas RT @WPTV: Palm Beach County won't reopen until 'peak' of coronavirus cases is reached https://t.co/0VcS6Sh2Cd https://t.co/YQcUPftB4s 47 minutes ago

jp11601

jack l phillips jr @weartv @CNylanderWEAR Palm Beach County won't reopen until 'peak' of coronavirus cases is reached 56 minutes ago

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