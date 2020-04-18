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Pennsylvania Gov. Tom Wolf Unveils 'Regional Approach' To Reopening Commonwealth

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:19s - Published
Pennsylvania Gov. Tom Wolf Unveils 'Regional Approach' To Reopening Commonwealth
Ukee Washington reports.
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Pennsylvania Gov. Tom Wolf Unveils 'Regional Approach' To Reopening Commonwealth

GET LIFE GOING AGAIN BUTTHERE'S MAJOR DISAGREEMENT ASTO WHEN THAT CAN HAPPEN.GOOD EVENING I'M UKEEWASHINGTON.MANY LEADERS CAUTION REOPENINGSTATES WILL BE A SLOW PROCESSAND ANGST IS GROWING AND SOMEPEOPLE RUN WILLING TO WAITS.WE'LL MAKE SURE WE HAVE A PLANTHAT RESPECTS THE REALITY ONTHE GROUND.ONE DAY AFTER WHITE HOUSEISSUED A THREE PHASE PLAN TORESTART NATION GOVERNORS INTHE TRI-STATE SAY THEY'RE INNO RUSH TO REOPEN.I HOPE THEY USE THISTREMENDOUS A AVAILABILITY WEHAVE.CUMO SAID THE AT MRTIONNEEDS TO DO MORE.IT'S UP TO THE GOVERNORSAND STATES THEN PROVIDE THEFUNDING.WE NEED MORE OF THESETHOUSANDS MORE OF THESE.AS NUMBER OF NEW CASES INPHILADELPHIA STARTS TO LATEENTHE HEALTH COMMISSIONERCAUTIONED THE CITY DID NOTHAVE ENOUGH TESTING SUPPLIES.IF WE DON'T GET TESTINGAVAILABLE WE'RE BACK IN THESAME BOAT.WHITE HOUSE ANNOUNCED 5MILLION TESTING SWABS WILL BESEBTS IN THE COMING WEEKS.THEY ASSESS TODAY WE HAVE ASUFFICIENT AMOUNT OF TESTINGTO MEET REQUIREMENTS OF PHASEONE REOPENING IF STATEGOVERNORS CHOOSE TO DO THAT.GOVERNORS EXPRESSED RELIEF.PRESIDENT TRUMP SAID THEDECISION TO REOPEN LIES WITHTHEM.

AND BUT DESPITE THATASSURANCE THE PRESIDENTTWEETED FRIDAY THAT SOMESTATES NEED TO BE LIBERATED.IN MINNESOTA PROTESTERSSURE SURROUNDED THE GOVERNOR'SMANTION FOR THE SECOND DAY ANDTHEY WANT THE ECONOMY TOREOPEN.I'M SITTING WITHOUT APAYCHECK OWN NO DEFINITIVEAPPS WHEN I WILL RETURN TOWORK AND I DON'T THINK IT'SRIGHT.FREEDOM AND LIBERTY WE'REMOVING IT.SIMILAR DEMONSTRATIONS WEREIN KENTUCKY AND MICHIGAN ANDPROTEST OF GOVERNOR WOLFPOLICIES IS PLANS MONDAY ATTHE PENNSYLVANIA IS IT A STATECAPITAL IN HARRISBURG.THIS IS DEMOCRACY ANDSOMETHING WE HAVE TO DO.I THINK EVERY SINGLE AMERICAN



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